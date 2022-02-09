Бизнесу могут рекомендовать не повышать цены на перевозку продуктов

В себестоимости продуктов растительного происхождения всегда большая доля логистики – около 13%, а в некоторых компаниях – более 20%, пояснил зампредправления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов. Однако у бизнеса, по его словам, нет возможности оптимизировать цены при росте расходов на грузоперевозки. Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов добавил, что стоимость перевозок растет на десятки процентов, но непонятно, как регулировать тарифы и контролировать исполнение рекомендаций при высокой конкуренции на рынке.