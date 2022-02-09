Бизнесу могут рекомендовать не повышать цены на перевозку продуктов
Власти предложили рекомендовать транспортным компаниям не повышать тарифы на перевозку социально значимых товаров, чтобы усилить контроль за формированием цен на продукты, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на продовольственном рынке. Предложение было выдвинуто на совещании в Минтрансе 8 февраля. В министерстве не предоставили комментарий.
Представитель Минпромторга сообщил изданию, что в 2021 г. цены на автоперевозки увеличились примерно на 30%. В Минсельхозе заявили, что отраслевые союзы объяснили ситуацию ростом цен на топливо, транспорт, дефицитом автомобилей и водителей. Информацию передали в Минтранс, который разрабатывает меры стабилизации цен на перевозки социально значимых товаров. В Федеральной антимонопольной службе отметили, что тарифы на перевозки формируются в условиях конкуренции, однако в нынешней ситуации нужно придерживаться принципов «ответственного ценообразования».
В себестоимости продуктов растительного происхождения всегда большая доля логистики – около 13%, а в некоторых компаниях – более 20%, пояснил зампредправления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов. Однако у бизнеса, по его словам, нет возможности оптимизировать цены при росте расходов на грузоперевозки. Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов добавил, что стоимость перевозок растет на десятки процентов, но непонятно, как регулировать тарифы и контролировать исполнение рекомендаций при высокой конкуренции на рынке.
Вице-президент Российского автотранспортного союза Валерий Алексеев предложил заключать долгосрочные контракты с поставщиками сроком от года. В контракте нужно будет указать начальную цену и предусмотреть возможность ее повышения в зависимости от различных факторов.