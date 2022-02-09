Газета
Бизнес

Бизнесу могут рекомендовать не повышать цены на перевозку продуктов

Ведомости

Власти предложили рекомендовать транспортным компаниям не повышать тарифы на перевозку социально значимых товаров, чтобы усилить контроль за формированием цен на продукты, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на продовольственном рынке. Предложение было выдвинуто на совещании в Минтрансе 8 февраля. В министерстве не предоставили комментарий.

Представитель Минпромторга сообщил изданию, что в 2021 г. цены на автоперевозки увеличились примерно на 30%. В Минсельхозе заявили, что отраслевые союзы объяснили ситуацию ростом цен на топливо, транспорт, дефицитом автомобилей и водителей. Информацию передали в Минтранс, который разрабатывает меры стабилизации цен на перевозки социально значимых товаров. В Федеральной антимонопольной службе отметили, что тарифы на перевозки формируются в условиях конкуренции, однако в нынешней ситуации нужно придерживаться принципов «ответственного ценообразования».

В себестоимости продуктов растительного происхождения всегда большая доля логистики – около 13%, а в некоторых компаниях – более 20%, пояснил зампредправления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов. Однако у бизнеса, по его словам, нет возможности оптимизировать цены при росте расходов на грузоперевозки. Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов добавил, что стоимость перевозок растет на десятки процентов, но непонятно, как регулировать тарифы и контролировать исполнение рекомендаций при высокой конкуренции на рынке.

Вице-президент Российского автотранспортного союза Валерий Алексеев предложил заключать долгосрочные контракты с поставщиками сроком от года. В контракте нужно будет указать начальную цену и предусмотреть возможность ее повышения в зависимости от различных факторов.

Ранее по теме: Ритейлеры в семи регионах согласились ограничить наценки на продукты

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных