Разработчик игры World of Tanks начал исполнять закон о «приземлении» в РФ
Белорусская Wargaming — издатель и разработчик многопользовательских онлайн-игр из Белоруссии, создавший популярную игру World of Tanks, — зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора в рамках закона о «приземлении». Об этом сообщил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«Сейчас уже зарегистрировали свои личные кабинеты девять интернет-платформ: это и Viber, и Spotify, и TikTok, и Apple, и Wargaming, и AliExpress, и даже Twitter. Zoom собирается это сделать до середины февраля», — сказал Пушков в рамках круглого стола в Общественной палате России (цитата по ТАСС). Он добавил, что процесс «приземления» иностранных интернет-компаний начался, однако еще предстоят «определенные сложности», поскольку такие гиганты, как Google и Meta, пока не приняли окончательного решения о том, какую позицию по закону они займут.
Закон о «приземлении», вступивший в силу с 1 января, обязывает зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 000 пользователей открыть свои уполномоченные представительства в России, создать электронную форму обратной связи с российскими пользователями, завести личный кабинет на сайте Роскомнадзора и установить на своих информационных ресурсах рекомендованный счетчик посещаемости. Также они должны ограничивать доступ к информации, признанной нарушающей российское законодательство.
За невыполнение требований нарушителям грозит в том числе частичная или полная блокировка, запрет на распространение рекламы о себе и размещение российскими рекламодателями собственной рекламы на таких ресурсах, запрет на прием платежей от российских физических и юридических лиц, а также маркировка публикуемого в сети контента. В ноябре Роскомнадзор внес первые 13 компаний в соответствующий перечень. В него попали Google, Apple, Meta, Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme, Discord, Pinterest и Twitch.