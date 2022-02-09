Разработчик игры World of Tanks начал исполнять закон о «приземлении» в РФ

«Сейчас уже зарегистрировали свои личные кабинеты девять интернет-платформ: это и Viber, и Spotify, и TikTok, и Apple, и Wargaming, и AliExpress, и даже Twitter. Zoom собирается это сделать до середины февраля», — сказал Пушков в рамках круглого стола в Общественной палате России (цитата по ТАСС). Он добавил, что процесс «приземления» иностранных интернет-компаний начался, однако еще предстоят «определенные сложности», поскольку такие гиганты, как Google и Meta, пока не приняли окончательного решения о том, какую позицию по закону они займут.