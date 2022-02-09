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Разработчик игры World of Tanks начал исполнять закон о «приземлении» в РФ

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Белорусская Wargaming — издатель и разработчик многопользовательских онлайн-игр из Белоруссии, создавший популярную игру World of Tanks, — зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора в рамках закона о «приземлении». Об этом сообщил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Сейчас уже зарегистрировали свои личные кабинеты девять интернет-платформ: это и Viber, и Spotify, и TikTok, и Apple, и Wargaming, и AliExpress, и даже Twitter. Zoom собирается это сделать до середины февраля», — сказал Пушков в рамках круглого стола в Общественной палате России (цитата по ТАСС). Он добавил, что процесс «приземления» иностранных интернет-компаний начался, однако еще предстоят «определенные сложности», поскольку такие гиганты, как Google и Meta, пока не приняли окончательного решения о том, какую позицию по закону они займут.

Закон о «приземлении», вступивший в силу с 1 января, обязывает зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 000 пользователей открыть свои уполномоченные представительства в России, создать электронную форму обратной связи с российскими пользователями, завести личный кабинет на сайте Роскомнадзора и установить на своих информационных ресурсах рекомендованный счетчик посещаемости. Также они должны ограничивать доступ к информации, признанной нарушающей российское законодательство.

За невыполнение требований нарушителям грозит в том числе частичная или полная блокировка, запрет на распространение рекламы о себе и размещение российскими рекламодателями собственной рекламы на таких ресурсах, запрет на прием платежей от российских физических и юридических лиц, а также маркировка публикуемого в сети контента. В ноябре Роскомнадзор внес первые 13 компаний в соответствующий перечень. В него попали Google, Apple, Meta, Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme, Discord, Pinterest и Twitch.

Ранее по теме: Apple и Spotify открыли представительства в России по закону о «приземлении»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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