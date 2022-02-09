Новый лоукостер группы S7 получил сертификат эксплуатанта
Авиакомпания «Глобус» получила сертификат эксплуатанта Росавиации, на базе которого будет создан лоукостер S7 – Citrus, сообщил глава ведомства Александр Нерадько на форуме NAIS-2022. Сертификат дает право на взлет и посадку самолетов.
Нерадько подтвердил информацию о том, что S7 решила возобновить действие сертификата «Глобуса», которое было приостановлено в марте 2020 г. «Глобус» получил сертификат. Я его подписал в понедельник. Второй низкобюджетный перевозчик появился в России», — сообщил Нерадько (цитата по «РИА Новости»). Он также уточнил, что в документ пока не вписаны конкретные самолеты, однако лоукостер сможет использовать воздушные судна материнской компании S7.
Авиакомпания «Глобус» выполняла рейсы под брендом S7. В 2020 г. S7 Group решила слить компании «Сибирь» и «Глобус» в одного эксплуатанта, слияние произошло путем перевода парка — все самолеты «Глобуса» переведены в сертификат эксплуатанта «Сибири». В июле 2021 г. авиаперевозчик объявил о создании низкотарифной авиакомпании Citrus. Компания будет выполнять рейсы между регионами, в облет Москвы. Работать перевозчик будет преимущественно в средней полосе России. Парк Citrus будет состоять из самолетов Airbus A320neo, продажа авиабилетов откроется весной 2022 г., а старт полетов запланирован на июль 2022 г.
В декабре 2021 г. S7 объявила, что лоукостер будет базироваться и выполнять полеты из Казани и Омска. Полностью маршрутная сеть перевозчика еще не финализирована, Citrus продолжает вести переговоры с рядом аэропортов. Планируется, что к концу 2022 г. количество перевезенных пассажиров достигнет 1 млн, а к 2024 г. пассажиропоток увеличится до 8 млн человек.