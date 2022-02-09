Новый лоукостер группы S7 получил сертификат эксплуатанта

Авиакомпания «Глобус» выполняла рейсы под брендом S7. В 2020 г. S7 Group решила слить компании «Сибирь» и «Глобус» в одного эксплуатанта, слияние произошло путем перевода парка — все самолеты «Глобуса» переведены в сертификат эксплуатанта «Сибири». В июле 2021 г. авиаперевозчик объявил о создании низкотарифной авиакомпании Citrus. Компания будет выполнять рейсы между регионами, в облет Москвы. Работать перевозчик будет преимущественно в средней полосе России. Парк Citrus будет состоять из самолетов Airbus A320neo, продажа авиабилетов откроется весной 2022 г., а старт полетов запланирован на июль 2022 г.