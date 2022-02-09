Газета
Бизнес

Новый лоукостер группы S7 получил сертификат эксплуатанта

Ведомости

Авиакомпания «Глобус» получила сертификат эксплуатанта Росавиации, на базе которого будет создан лоукостер S7 – Citrus, сообщил глава ведомства Александр Нерадько на форуме NAIS-2022. Сертификат дает право на взлет и посадку самолетов.

Нерадько подтвердил информацию о том, что S7 решила возобновить действие сертификата «Глобуса», которое было приостановлено в марте 2020 г. «Глобус» получил сертификат. Я его подписал в понедельник. Второй низкобюджетный перевозчик появился в России», — сообщил Нерадько (цитата по «РИА Новости»). Он также уточнил, что в документ пока не вписаны конкретные самолеты, однако лоукостер сможет использовать воздушные судна материнской компании S7.

Авиакомпания «Глобус» выполняла рейсы под брендом S7. В 2020 г. S7 Group решила слить компании «Сибирь» и «Глобус» в одного эксплуатанта, слияние произошло путем перевода парка — все самолеты «Глобуса» переведены в сертификат эксплуатанта «Сибири». В июле 2021 г. авиаперевозчик объявил о создании низкотарифной авиакомпании Citrus. Компания будет выполнять рейсы между регионами, в облет Москвы. Работать перевозчик будет преимущественно в средней полосе России. Парк Citrus будет состоять из самолетов Airbus A320neo, продажа авиабилетов откроется весной 2022 г., а старт полетов запланирован на июль 2022 г.

В декабре 2021 г. S7 объявила, что лоукостер будет базироваться и выполнять полеты из Казани и Омска. Полностью маршрутная сеть перевозчика еще не финализирована, Citrus продолжает вести переговоры с рядом аэропортов. Планируется, что к концу 2022 г. количество перевезенных пассажиров достигнет 1 млн, а к 2024 г. пассажиропоток увеличится до 8 млн человек.

Ранее по теме: Новый лоукостер Citrus выбрал российскую систему бронирования

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных