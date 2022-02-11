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Чистая прибыль «Роснефти» в 2021 году достигла исторического рекорда

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Чистая прибыль «Роснефти» в 2021 г. достигла 883 млрд руб., что стало рекордным значением за всю историю компании. По сравнению с 2020 г. она увеличилась более чем в шесть раз, следует из отчета компании по МСФО. Как отметил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин, прибыль «Роснефти» в 2021 г. позволит акционерам рассчитывать на рекордные дивиденды. В ноябре компания досрочно выплатила рекордные промежуточные дивиденды за 2021 г. на общую сумму 191,04 млрд руб., или 18,03 руб. на акцию.

Выручка за 2021 г. достигла 8,761 трлн руб. (+52,2% по сравнению с 2020 г.). Показатель EBITDA в 2021 г. увеличился почти в два раза по сравнению с 2020 г. и достиг исторического максимума в 2,33 трлн руб. Свободный денежный поток компании по итогам 2021 г. вырос в 2,5 раза и превысил 1 трлн руб.

Чистый финансовый долг и торговые предоплаты «Роснефти» по сравнению с началом 2021 г. уменьшились на $5,5 млрд. Долговая нагрузка компании снизилась примерно в 2 раза с начала года: соотношение чистого долга и EBITDA составило 1,3.

При этом по итогам IV квартала 2021 г. чистая прибыль компании снизилась на 40,4% по сравнению с III кварталом 2021 г. до 187 млрд руб. Выручка за IV квартал 2021 г. составила 2,537 трлн руб. (+9,4% к III кварталу 2021 г.), EBITDA – 676 млрд руб. (+6% к III кварталу 2021 г.).

«В конце 2021 г. совет директоров компании одобрил стратегию «Роснефть–2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход», которая учитывает актуальные тенденции, связанные с климатической повесткой. Мы ожидаем, что благодаря реализации новой стратегии «Роснефть» укрепит свои позиции на мировом рынке углеводородов в качестве надежного производителя и поставщика энергоресурсов и при этом минимизирует воздействие на окружающую среду», – отметил Сечин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных