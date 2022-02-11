Чистая прибыль «Роснефти» в 2021 году достигла исторического рекорда

Чистая прибыль «Роснефти» в 2021 г. достигла 883 млрд руб., что стало рекордным значением за всю историю компании. По сравнению с 2020 г. она увеличилась более чем в шесть раз, следует из отчета компании по МСФО. Как отметил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин, прибыль «Роснефти» в 2021 г. позволит акционерам рассчитывать на рекордные дивиденды. В ноябре компания досрочно выплатила рекордные промежуточные дивиденды за 2021 г. на общую сумму 191,04 млрд руб., или 18,03 руб. на акцию.