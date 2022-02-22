«РИА Новости» сообщили о приостановке работ по созданию Ил-112В
В России приостановили работы по созданию легкого транспортного самолета нового поколения Ил-112В, передают «РИА Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). Работы будут остановлены до завершения расследования катастрофы с первым опытным образцом воздушного судна, которая произошла летом прошлого года в Кубинке.
«Принято решение с 9 февраля приостановить работы по госконтракту, предусматривающему создание перспективного легкого военно-транспортного самолета Ил-112В», — сообщил источник агенства. Он также подчеркнул, что сборка второго и третьего летных образцов Ил-112 будут приостановлены на ПАО «ВАСО», дальнейшее решение о ходе работ примет госзаказчик (Минобороны РФ — Ред.) по итогам расследования.
Другой источник сообщил агенству, что итогам расследования аварии, возможно, будет принято решения о дополнительных работах как по двигателю, так и по планеру самолета. «Чтобы не делать двойную работу, не расходовать лишних средств и не создавать предпосылки для срыва сроков контрактных обязательств, ход реализации проекта поставили на паузу до выводов комиссии, оформив это документально», — подчеркнул источник.
Опытный образец Ил-112В разбился 17 августа 2021 г. в районе подмосковной Кубинки во время тренировочного полета. Погибли все три члена экипажа, в том числе находившийся в тот момент за штурвалом летчик-испытатель, герой России Николай Куимов. По предварительным данным, у самолета на малой высоте загорелся правый двигатель ТВ7-117СТ. СК возбудил уголовное дело по факту катастрофы. Президент России Владимир Путин посмертно наградил членов экипажа орденами Мужества.
Ил-112В — третий крупный самолет нового типа, созданный целиком в постсоветской России для нужд Минобороны. Работы по нему активизировались с 2014 г., когда совместный проект военно-транспортного самолета с Украиной был заморожен по политическим причинам. Ил-112В должен заменить готовящиеся к списанию к 2030 г. устаревшие морально и физически советские Ан-24 и Ан-26, составляющие основу парка малой военно-транспортной авиации ВКС России. Первый полет Ил-112 выполнил в 2019 г.