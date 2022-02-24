Крупный бизнес вызвали на встречу в Кремль на фоне военной операции на Украине

На фоне начала военной операции на Украине российский фондовый рынок обвалился. На минимумах 24 февраля индекс Мосбиржи находился ниже отметки в 1700 пунктов впервые с февраля 2016 г. Сейчас индексы немного отыгрывают падение на фоне интервенций Центробанка. Индекс Мосбиржи падает на 28% до 2206 пунктов на 13:10 по мск, долларовый РТС падает на 32,6% до 831 пункта.