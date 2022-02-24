Крупный бизнес вызвали на встречу в Кремль на фоне военной операции на Украине
Руководителей крупного российского бизнеса пригласили на встречу в Кремль на фоне военной операции на Украине. Об этом сообщает The Bell со ссылкой источники в крупных российских компаниях. Эту информацию «Ведомостям» подтвердили два собеседника в крупном бизнесе.
По словам источников «Ведомостей», в Кремль приглашены руководители разных отраслей бизнеса, в том числе промышленности, IT, ритейла, банков и др. С кем именно будут встречаться представители бизнеса, пока неизвестно. «Ведомости» направили запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.
Президент России Владимир Путин выступил 24 февраля с экстренным обращением и объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее цель – «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Министерство обороны России сообщило об ударах по объектам военной инфраструктуры Украины. В ведомстве заявили о подавлении средств ПВО Украины, уничтожении инфраструктуры авиабаз. Минобороны Украины сообщило о сбитом российском самолете. В Минобороны России это опровергли.
На фоне начала военной операции на Украине российский фондовый рынок обвалился. На минимумах 24 февраля индекс Мосбиржи находился ниже отметки в 1700 пунктов впервые с февраля 2016 г. Сейчас индексы немного отыгрывают падение на фоне интервенций Центробанка. Индекс Мосбиржи падает на 28% до 2206 пунктов на 13:10 по мск, долларовый РТС падает на 32,6% до 831 пункта.