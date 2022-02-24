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Бизнес

Путин проведет встречу с крупным бизнесом

Ведомости

Президент России Владимир Путин 24 февраля проведет встречу с российским крупным бизнесом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Сегодня у президента в графике встреча с представителями российских деловых кругов. Это руководители крупнейших наших предприятий, организаций, компаний в различных секторах экономики. Это те люди, которые являются крупнейшими работодателями. В первую очередь президент будет говорить с ними в рамках подготовки к посланию Федеральному собранию. И также чтобы обменяться мнениями по той ситуации, которая возникает в экономике при сохранении понимания необходимости продолжения развития нашей страны после известных событий», — сказал Песков.

Ранее о запланированной встрече в Кремле с представителями бизнеса сообщили источники «Ведомостей» и The Bell. По данным собеседников, в Кремль приглашены руководители разных отраслей бизнеса, в том числе промышленности, IT, ритейла, банков и др. 

Путин выступил 24 февраля с экстренным обращением и объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее цель – «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Министерство обороны России сообщило об ударах по объектам военной инфраструктуры Украины. В ведомстве заявили о подавлении средств ПВО Украины, уничтожении инфраструктуры авиабаз. Минобороны Украины сообщило о сбитом российском самолете. В Минобороны России это опровергли.

На фоне начала военной операции на Украине российский фондовый рынок обвалился. На минимумах 24 февраля индекс Мосбиржи находился ниже отметки в 1700 пунктов впервые с февраля 2016 г. Сейчас индексы немного отыгрывают падение на фоне интервенций Центробанка. Индекс Мосбиржи падает на 30,5% до 2144 пунктов на 14:18 мск, долларовый РТС падает на 33,9% до 811 пунктов.

Ранее по теме: Что происходит на российском фондовом рынке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных