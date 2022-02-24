Путин проведет встречу с крупным бизнесом

«Сегодня у президента в графике встреча с представителями российских деловых кругов. Это руководители крупнейших наших предприятий, организаций, компаний в различных секторах экономики. Это те люди, которые являются крупнейшими работодателями. В первую очередь президент будет говорить с ними в рамках подготовки к посланию Федеральному собранию. И также чтобы обменяться мнениями по той ситуации, которая возникает в экономике при сохранении понимания необходимости продолжения развития нашей страны после известных событий», — сказал Песков.