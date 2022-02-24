Viber открыл представительство в России по закону о «приземлении»

За невыполнение требований нарушителям грозит в том числе частичная или полная блокировка, запрет на распространение рекламы о себе и размещение российскими рекламодателями собственной рекламы на таких ресурсах, запрет на прием платежей от российских физических и юридических лиц, а также маркировка публикуемого в сети контента. В ноябре Роскомнадзор внес первые 13 компаний в соответствующий перечень. В него попали Google, Apple, Meta, Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme, Discord, Pinterest и Twitch.