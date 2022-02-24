Viber открыл представительство в России по закону о «приземлении»
Компания Viber, разработчик одноименного мессенджера, открыла представительство в России в соответствии с требованиями закона о «приземлении», следует из заявления Роскомнадзора.
Компания выполнила все необходимые требования данного закона — разместила на своем информационном ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями, зарегистрировала личный кабинет на официальном сайте ведомства, а также открыла представительство в России.
22 февраля корпорация Meta Platforms и платформа для организации онлайн-конференций Zoom Video Communications также начали выполнять требования российского законодательства. В сообщении Роскомнадзора говорилось, что Meta направила заявление о регистрации личного кабинета на официальном сайте ведомства, а Zoom уже зарегистрировала свой кабинет. Компания также собирается открыть свое представительство на территории России в ближайшее время.
9 февраля разработчик игры World of Tanks, белорусская компания Wargaming зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора, 4 февраля это сделали компании Apple и Spotify.
Закон о «приземлении», вступивший в силу с 1 января, обязывает зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 000 пользователей открыть свои уполномоченные представительства в России, создать электронную форму обратной связи с российскими пользователями, завести личный кабинет на сайте Роскомнадзора и установить на своих информационных ресурсах рекомендованный счетчик посещаемости. Также они должны ограничивать доступ к информации, признанной нарушающей российское законодательство.
За невыполнение требований нарушителям грозит в том числе частичная или полная блокировка, запрет на распространение рекламы о себе и размещение российскими рекламодателями собственной рекламы на таких ресурсах, запрет на прием платежей от российских физических и юридических лиц, а также маркировка публикуемого в сети контента. В ноябре Роскомнадзор внес первые 13 компаний в соответствующий перечень. В него попали Google, Apple, Meta, Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme, Discord, Pinterest и Twitch.