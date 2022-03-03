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Бизнес

Suzuki приостановит поставки в Россию авто и мотоциклов

Ведомости

Японский автоконцерн Suzuki приостанавливает поставки машин и мотоциклов в Россию, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Отмечается, что решение было принято из-за экономических санкций, введенных в отношении России в ответ на военную операцию на Украине.

По сведениям источников Nikkei, Toyota также прекратит ввоз автомобилей в Россию и с 4 марта приостановит производство автомобилей. Mazda приостановит поставки запчастей и комплектующих для своих заводов, расположенных на территории РФ.

Также сообщалось, что Nissan сократит объемы производства на своих предприятиях в России, однако продолжит сборку и реализацию автомобилей в стране. Вероятность остановки производства также рассматривает Mitsubishi, чей завод в Калуге может закрыться уже в этом месяце из-за проблем с поставками деталей.

Япония присоединилась к западным санкциям, наложенным на Россию из-за боевых действий на Украине. 1 марта Токио ввел санкции против 49 российских компаний, организаций и институтов из оборонного, авиастроительного и судостроительного секторов. Под запрет попал экспорт в Россию «товаров общего назначения, способствующих укреплению военного потенциала». Под персональные японские санкции попали президент России Владимир Путин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, глава МИДа Сергей Лавров, глава Минобороны России Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов.

В четверг правительство Японии сообщило, что заморозит активы четырех российских банков — ВТБ, банка «Открытие», Совкомбанка и Новикомбанка. Ранее Токио уже заморозил активы банка «Россия», Промсвязьбанка и ВЭБ.РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных