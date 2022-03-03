Suzuki приостановит поставки в Россию авто и мотоциклов
Японский автоконцерн Suzuki приостанавливает поставки машин и мотоциклов в Россию, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.
Отмечается, что решение было принято из-за экономических санкций, введенных в отношении России в ответ на военную операцию на Украине.
По сведениям источников Nikkei, Toyota также прекратит ввоз автомобилей в Россию и с 4 марта приостановит производство автомобилей. Mazda приостановит поставки запчастей и комплектующих для своих заводов, расположенных на территории РФ.
Также сообщалось, что Nissan сократит объемы производства на своих предприятиях в России, однако продолжит сборку и реализацию автомобилей в стране. Вероятность остановки производства также рассматривает Mitsubishi, чей завод в Калуге может закрыться уже в этом месяце из-за проблем с поставками деталей.
Япония присоединилась к западным санкциям, наложенным на Россию из-за боевых действий на Украине. 1 марта Токио ввел санкции против 49 российских компаний, организаций и институтов из оборонного, авиастроительного и судостроительного секторов. Под запрет попал экспорт в Россию «товаров общего назначения, способствующих укреплению военного потенциала». Под персональные японские санкции попали президент России Владимир Путин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, глава МИДа Сергей Лавров, глава Минобороны России Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов.
В четверг правительство Японии сообщило, что заморозит активы четырех российских банков — ВТБ, банка «Открытие», Совкомбанка и Новикомбанка. Ранее Токио уже заморозил активы банка «Россия», Промсвязьбанка и ВЭБ.РФ.