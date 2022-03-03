Suzuki приостановит поставки в Россию авто и мотоциклов

Также сообщалось, что Nissan сократит объемы производства на своих предприятиях в России, однако продолжит сборку и реализацию автомобилей в стране. Вероятность остановки производства также рассматривает Mitsubishi, чей завод в Калуге может закрыться уже в этом месяце из-за проблем с поставками деталей.