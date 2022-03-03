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Финский производитель лифтов и эскалаторов Kone временно прекратил поставки в Россию

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Финский производитель лифтов и эскалаторов Kone с 3 марта на время прекращает поставки в Россию, сообщает пресс-служба компании.

Решение связано с внезапными изменениями в логистических цепочках, возникшими из-за кризиса вокруг Украины, и с общей «текущей неопределенностью» глобального рынка, говорится в сообщении. Компания остается на российском рынке, о возобновлении поставок поступит отдельная коммуникация клиентам.

Kone также сообщила, что пожертвовала средства Финскому Красному Кресту и продолжает искать способы помочь пострадавшим от боевых действий на Украине.

В ассортименте Kone — лифтовое и подъемное оборудование, автоматические двери и решения для технического обслуживания и модернизации. Компания представлена более, чем в 40 городах России через собственные офисы и сети дистрибьюторов.

В 2021 г. чистый годовой объем продаж Kone составил 10,5 млрд евро, а количество сотрудников по всему миру превысило 60 000 человек (российское подразделение насчитывает 650 сотрудников). На российский рынок приходится менее 1% продаж компании, крупнейшими рынками по объему продаж являются Китай, США, Германия и Франция.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных