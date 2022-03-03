Финский производитель лифтов и эскалаторов Kone временно прекратил поставки в Россию
Финский производитель лифтов и эскалаторов Kone с 3 марта на время прекращает поставки в Россию, сообщает пресс-служба компании.
Решение связано с внезапными изменениями в логистических цепочках, возникшими из-за кризиса вокруг Украины, и с общей «текущей неопределенностью» глобального рынка, говорится в сообщении. Компания остается на российском рынке, о возобновлении поставок поступит отдельная коммуникация клиентам.
Kone также сообщила, что пожертвовала средства Финскому Красному Кресту и продолжает искать способы помочь пострадавшим от боевых действий на Украине.
В ассортименте Kone — лифтовое и подъемное оборудование, автоматические двери и решения для технического обслуживания и модернизации. Компания представлена более, чем в 40 городах России через собственные офисы и сети дистрибьюторов.
В 2021 г. чистый годовой объем продаж Kone составил 10,5 млрд евро, а количество сотрудников по всему миру превысило 60 000 человек (российское подразделение насчитывает 650 сотрудников). На российский рынок приходится менее 1% продаж компании, крупнейшими рынками по объему продаж являются Китай, США, Германия и Франция.