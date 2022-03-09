Universal Music приостановила работу и закрыла офисы в России

«Мы придерживаемся международных санкций и вместе с нашими сотрудниками и художниками работаем с группами из ряда стран (включая США, Великобританию, Польшу, Словакию, Германию, Чехию и Венгрию), чтобы поддержать усилия по оказанию гуманитарной помощи беженцам в регионе (на Украине. — "Ведомости")», — заявила компания.