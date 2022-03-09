Universal Music приостановила работу и закрыла офисы в России
Американская звукозаписывающая компания Universal Music Group 8 марта сообщила о приостановке деятельности в России и закрытии офисов, сообщил Reuters.
«Мы придерживаемся международных санкций и вместе с нашими сотрудниками и художниками работаем с группами из ряда стран (включая США, Великобританию, Польшу, Словакию, Германию, Чехию и Венгрию), чтобы поддержать усилия по оказанию гуманитарной помощи беженцам в регионе (на Украине. — "Ведомости")», — заявила компания.
По данным Международной федерации производителей фонограмм (IFPI), Россия входит в число 20 крупнейших рынков. В 2020 г. объем продаж записей музыки вырос на 30% и составил $199 млн.
Ранее музыкальный стриминговый сервис Spotify объявил о закрытии представительства в России. Компания решила ограничить возможность просмотра различных шоу и подкастов, принадлежащих российским государственным СМИ. Несмотря на закрытие представительства, сервис все еще остается доступным для российских пользователей.
По данным ученых Йельского университета, с начала специальной военной операции на Украине, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, работу в России приостановили или прекратили более 250 зарубежных компаний.