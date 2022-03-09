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Бизнес

Universal Music приостановила работу и закрыла офисы в России

Ведомости

Американская звукозаписывающая компания Universal Music Group 8 марта сообщила о приостановке деятельности в России и закрытии офисов, сообщил Reuters.

«Мы придерживаемся международных санкций и вместе с нашими сотрудниками и художниками работаем с группами из ряда стран (включая США, Великобританию, Польшу, Словакию, Германию, Чехию и Венгрию), чтобы поддержать усилия по оказанию гуманитарной помощи беженцам в регионе (на Украине. — "Ведомости")», — заявила компания.

По данным Международной федерации производителей фонограмм (IFPI), Россия входит в число 20 крупнейших рынков. В 2020 г. объем продаж записей музыки вырос на 30% и составил $199 млн.

Ранее музыкальный стриминговый сервис Spotify объявил о закрытии представительства в России. Компания решила ограничить возможность просмотра различных шоу и подкастов, принадлежащих российским государственным СМИ. Несмотря на закрытие представительства, сервис все еще остается доступным для российских пользователей.

По данным ученых Йельского университета, с начала специальной военной операции на Украине, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, работу в России приостановили или прекратили более 250 зарубежных компаний.

Ранее по теме: Spotify закроет свое представительство в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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