Air Astana приостановила часть рейсов из Казахстана в Россию
Авиакомпания Air Astana и лоукостер FlyArystan временно приостановили ряд рейсов из Казахстана в города России, сообщает издание Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика. В компании объясняют это решение «производственными причинами».
«Группа компаний Air Astana по производственным причинам была вынуждена временно приостановить ряд рейсов из Казахстана в города Российской Федерации. В настоящее время продолжают выполняться рейсы по направлению из Aлматы и Нур-Султана в/из Москвы», — сообщает пресс-служба.
В авиакомпании подчеркнули, что «прилагают все усилия для скорейшего разрешения производственных вопросов». В случае их удачного решения Air Аstana и FlyArystan возобновят полеты по данным направлениям в начале следующей недели, добавили в пресс-службе.
Ранее азербайджанские авиакомпании AZAL и Buta Airways объявили о приостановке полетов в Россию с 6 марта. В своем сообщении авиаперевозчики связывали это с появившимися рисками для граждан в связи с «отсутствием возможности полноценного страхования». «Ситуация также обусловлена последними изменениями на международном рынке авиационного страхования и перестрахования, связанными с санкциями», — подчеркивалось в заявлении.
5 марта Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ, чьи самолеты находятся в иностранных реестрах, приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из других государств в РФ — с 8 марта. Российским гражданам Росавиация посоветовала использовать рейсы зарубежных авиакомпаний для перелета в третьи страны, которые не ограничили авиасообщение с Россией; обратно можно вернуться российскими или зарубежными перевозчиками через такие страны, как Азербайджан, Армения, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турция, Сербия. Решение обусловлено новыми западными санкциями, которые коснулись в том числе сферы пассажирских авиаперевозок.