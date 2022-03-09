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Air Astana приостановила часть рейсов из Казахстана в Россию

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Авиакомпания Air Astana и лоукостер FlyArystan временно приостановили ряд рейсов из Казахстана в города России, сообщает издание Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика. В компании объясняют это решение «производственными причинами».

«Группа компаний Air Astana по производственным причинам была вынуждена временно приостановить ряд рейсов из Казахстана в города Российской Федерации. В настоящее время продолжают выполняться рейсы по направлению из Aлматы и Нур-Султана в/из Москвы», — сообщает пресс-служба.

В авиакомпании подчеркнули, что «прилагают все усилия для скорейшего разрешения производственных вопросов». В случае их удачного решения Air Аstana и FlyArystan возобновят полеты по данным направлениям в начале следующей недели, добавили в пресс-службе.

Ранее азербайджанские авиакомпании AZAL и Buta Airways объявили о приостановке полетов в Россию с 6 марта. В своем сообщении авиаперевозчики связывали это с появившимися рисками для граждан в связи с «отсутствием возможности полноценного страхования». «Ситуация также обусловлена последними изменениями на международном рынке авиационного страхования и перестрахования, связанными с санкциями», — подчеркивалось в заявлении.

5 марта Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ, чьи самолеты находятся в иностранных реестрах, приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из других государств в РФ — с 8 марта. Российским гражданам Росавиация посоветовала использовать рейсы зарубежных авиакомпаний для перелета в третьи страны, которые не ограничили авиасообщение с Россией; обратно можно вернуться российскими или зарубежными перевозчиками через такие страны, как Азербайджан, Армения, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турция, Сербия. Решение обусловлено новыми западными санкциями, которые коснулись в том числе сферы пассажирских авиаперевозок.

Ранее по теме: Авиакомпании AZAL и Buta Airways с 6 марта приостановят рейсы в Россию

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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