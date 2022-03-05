Авиакомпании AZAL и Buta Airways с 6 марта приостановят рейсы в Россию
Азербайджанские авиакомпании AZAL и Buta Airways с 6 марта приостанавливают все полеты в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу AZAL.
«Азербайджанские авиакомпании AZAL и Buta Airways с 08:00 (07:00 мск) 6 марта приостанавливают все рейсы в города Российской Федерации», — сообщили в AZAL.
В своем сообщении пресс-служба отмечает появившиеся риски для граждан в связи с «отсутствием возможности полноценного страхования».
«По полученной информации, начиная с завтрашнего дня в связи с рисками, возникающими при международных полетах, по рекомендации Росавиации рейсы российских авиакомпаний в Азербайджан приостанавливаются на неопределенный срок. Ситуация также обусловлена последними изменениями на международном рынке авиационного страхования и перестрахования, связанными с санкциями. Отсутствие возможности полноценного страхования при совершении международных полетов создает необоснованные риски для граждан наших стран, авиакомпаний и других юридических лиц», — сообщили в авиакомпании.
5 марта Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ, чьи самолеты находятся в иностранных реестрах, приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из других государств в РФ — с 8 марта. Российским гражданам Росавиация посоветовала использовать рейсы зарубежных авиакомпаний для перелета в третьи страны, которые не ограничили авиасообщение с Россией; обратно можно вернуться российскими или зарубежными перевозчиками через такие страны, как Азербайджан, Армения, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турция, Сербия. Решение обусловлено новыми западными санкциями, которые коснулись в том числе сферы пассажирских авиаперевозок.