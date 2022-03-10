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Бизнес

Промышленники получат отсрочку на год по исполнению обязательств по субсидиям

Ведомости

Правительство РФ продлит сроки исполнения обязательств по просубсидированным проектам до 12 месяцев для российских промышленных компаний и индивидуальных предпринимателей, которых затронули новые западные санкции. Соответствующее постановление подписал 9 марта премьер-министр Михаил Мишустин.

Постановление касается соглашений, сроки исполнения обязательств по которым истекают после 23 февраля 2022 г. «Теперь срок достижения результатов по таким соглашениям продлевается до 12 месяцев. Возвращать субсидию или платить штраф организациям не придется», — сообщает пресс-служба кабмина.

Эта мера призвана снизить нагрузку на производственный цикл и сохранить его устойчивость, говорится в сообщении. Она распространяется на предприятия, получающие господдержку в рамках госпрограмм по развитию промышленности, авиапромышленности, электронной и радиоэлектронной промышленности, судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений, фармацевтической и медицинской промышленности, а также по госпрограмме научно-технологического развития России.

По словам, главы Минпромторга Дениса Мантурова, введенная отсрочка коснется около 1500 подписанных с ведомством соглашений. «Перенос сроков достижения требуемых значений по просубсидированным проектам — это логичный шаг в ситуации, когда наши компании и индивидуальные предприниматели подвергаются беспрецедентному дискриминационному давлению со стороны иностранных государств. Мы готовы их поддержать и максимально снизить нагрузку на производственный сектор, сохранив его устойчивость», — сказал министр.

В конце февраля США, Евросоюз и ряд других западных стран ввели санкции против России в ответ на военную операцию на Украине. Под американские санкции попала корпорация «Ростех» и входящие в нее «Рособоронэкспорт», Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация и другие компании. Евросоюз включил в санкционные списки, помимо «Ростеха», корпорацию «Иркут», КамАЗ и РЖД, а также Совкомфлот и ПО «Севмаш». Под ограничения со стороны Великобритании попали «Ростех», Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация, корпорация «Тактическое ракетное вооружение», Уралвагонзавод и «Аэрофлот».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных