Промышленники получат отсрочку на год по исполнению обязательств по субсидиям
Правительство РФ продлит сроки исполнения обязательств по просубсидированным проектам до 12 месяцев для российских промышленных компаний и индивидуальных предпринимателей, которых затронули новые западные санкции. Соответствующее постановление подписал 9 марта премьер-министр Михаил Мишустин.
Постановление касается соглашений, сроки исполнения обязательств по которым истекают после 23 февраля 2022 г. «Теперь срок достижения результатов по таким соглашениям продлевается до 12 месяцев. Возвращать субсидию или платить штраф организациям не придется», — сообщает пресс-служба кабмина.
Эта мера призвана снизить нагрузку на производственный цикл и сохранить его устойчивость, говорится в сообщении. Она распространяется на предприятия, получающие господдержку в рамках госпрограмм по развитию промышленности, авиапромышленности, электронной и радиоэлектронной промышленности, судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений, фармацевтической и медицинской промышленности, а также по госпрограмме научно-технологического развития России.
По словам, главы Минпромторга Дениса Мантурова, введенная отсрочка коснется около 1500 подписанных с ведомством соглашений. «Перенос сроков достижения требуемых значений по просубсидированным проектам — это логичный шаг в ситуации, когда наши компании и индивидуальные предприниматели подвергаются беспрецедентному дискриминационному давлению со стороны иностранных государств. Мы готовы их поддержать и максимально снизить нагрузку на производственный сектор, сохранив его устойчивость», — сказал министр.
В конце февраля США, Евросоюз и ряд других западных стран ввели санкции против России в ответ на военную операцию на Украине. Под американские санкции попала корпорация «Ростех» и входящие в нее «Рособоронэкспорт», Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация и другие компании. Евросоюз включил в санкционные списки, помимо «Ростеха», корпорацию «Иркут», КамАЗ и РЖД, а также Совкомфлот и ПО «Севмаш». Под ограничения со стороны Великобритании попали «Ростех», Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация, корпорация «Тактическое ракетное вооружение», Уралвагонзавод и «Аэрофлот».