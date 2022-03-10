Промышленники получат отсрочку на год по исполнению обязательств по субсидиям

В конце февраля США, Евросоюз и ряд других западных стран ввели санкции против России в ответ на военную операцию на Украине. Под американские санкции попала корпорация «Ростех» и входящие в нее «Рособоронэкспорт», Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация и другие компании. Евросоюз включил в санкционные списки, помимо «Ростеха», корпорацию «Иркут», КамАЗ и РЖД, а также Совкомфлот и ПО «Севмаш». Под ограничения со стороны Великобритании попали «Ростех», Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация, корпорация «Тактическое ракетное вооружение», Уралвагонзавод и «Аэрофлот».