Газета
Бизнес

Nestle приостановила инвестиции и рекламу в России

Ведомости

Швейцарский производитель продуктов питания и напитков Nestle приостановил инвестиции в Россию и рекламу в стране, предприятия компании продолжат работать, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

«В настоящее время мы приостанавливаем рекламу в России, а также капитальные инвестиции на рынке <…> Наши фабрики и офисы в России продолжают свою работу в штатном режиме. Как производитель продуктов питания и работодатель мы несем ответственность перед российскими потребителями и нашими сотрудниками в стране», — сообщили в компании.

Там отметили, что продолжат делать все необходимое для обеспечения поставок продуктов потребителям во всех регионах присутствия компании. В России Nestle владеет 7 производственными площадками.

После объявления о начале спецоперации России на Украине западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания, ЕС, ввели санкции в отношении России. На фоне санкций и падения курса рубля иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России, отказываться от инвестиций в страну и рекламы своих брендов.

В России Nestle продает товары под брендами Nesquik, Kosmostars, Fitness, Kitkat, Nuts, «Россия – щедрая душа», «Комильфо», каши «Быстров», Maggi, Purina One, Felix и др.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных