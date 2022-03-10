Nestle приостановила инвестиции и рекламу в России

«В настоящее время мы приостанавливаем рекламу в России, а также капитальные инвестиции на рынке <…> Наши фабрики и офисы в России продолжают свою работу в штатном режиме. Как производитель продуктов питания и работодатель мы несем ответственность перед российскими потребителями и нашими сотрудниками в стране», — сообщили в компании.