Nestle приостановила инвестиции и рекламу в России
«В настоящее время мы приостанавливаем рекламу в России, а также капитальные инвестиции на рынке <…> Наши фабрики и офисы в России продолжают свою работу в штатном режиме. Как производитель продуктов питания и работодатель мы несем ответственность перед российскими потребителями и нашими сотрудниками в стране», — сообщили в компании.
Там отметили, что продолжат делать все необходимое для обеспечения поставок продуктов потребителям во всех регионах присутствия компании. В России Nestle владеет 7 производственными площадками.
После объявления о начале спецоперации России на Украине западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания, ЕС, ввели санкции в отношении России. На фоне санкций и падения курса рубля иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России, отказываться от инвестиций в страну и рекламы своих брендов.
В России Nestle продает товары под брендами Nesquik, Kosmostars, Fitness, Kitkat, Nuts, «Россия – щедрая душа», «Комильфо», каши «Быстров», Maggi, Purina One, Felix и др.