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Разработчики антивирусов Avast и Norton приостановили работу в России

Ведомости

Разработчик антивируса Avast объявил об ограничении доступа к программе из России и Белоруссии, приостановили маркетинговую деятельность и продажи в этих странах в связи со спецоперацией России на Украине, говорится на сайте компании.

«С немедленным вступлением в силу мы прекратили доступ ко всем нашим продуктам из России и Беларуси и приостановили все маркетинговые и сбытовые операции в этих странах. Мы не относимся к этому решению легкомысленно; мы предлагаем наши продукты в России уже почти 20 лет, и пользователи в этой стране являются важной частью нашего глобального сообщества», — заявили в компании. В Avast отметили, что бизнес компании приносит $2,5 млн налогов бюджету России ежегодно.

Разработчик антивируса Norton – американская компания NortonLifeLock Inc. – также приостановила продажи своей продукции в России. «В связи с недавними событиями и в соответствии с правилами экспортного контроля мы не можем принимать новые заказы или предоставлять помощь в настоящий момент», — сообщила компания (цитата по «Интерфаксу»).

Российские пользователи антивируса сообщили, что не могут обновить антивирусные базы. Также сейчас нет возможности переустановить антивирус, купленный до начала спецоперации России на Украине.

Иностранные компании начали объявлять о приостановке деятельности и производства в России, инвестиций в страну или рекламы своих товаров на фоне спецоперации России на Украине, санкций стран Запада и падения курса рубля. О приостановке деятельности ранее заявили автопроизводители, сети магазинов одежды и товаров для дома, производители продуктов питания и напитков. Свою работу в России, в частности, приостановил антивирус Eset.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных