Разработчики антивирусов Avast и Norton приостановили работу в России

«С немедленным вступлением в силу мы прекратили доступ ко всем нашим продуктам из России и Беларуси и приостановили все маркетинговые и сбытовые операции в этих странах. Мы не относимся к этому решению легкомысленно; мы предлагаем наши продукты в России уже почти 20 лет, и пользователи в этой стране являются важной частью нашего глобального сообщества», — заявили в компании. В Avast отметили, что бизнес компании приносит $2,5 млн налогов бюджету России ежегодно.