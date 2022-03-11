Разработчики антивирусов Avast и Norton приостановили работу в России
Разработчик антивируса Avast объявил об ограничении доступа к программе из России и Белоруссии, приостановили маркетинговую деятельность и продажи в этих странах в связи со спецоперацией России на Украине, говорится на сайте компании.
«С немедленным вступлением в силу мы прекратили доступ ко всем нашим продуктам из России и Беларуси и приостановили все маркетинговые и сбытовые операции в этих странах. Мы не относимся к этому решению легкомысленно; мы предлагаем наши продукты в России уже почти 20 лет, и пользователи в этой стране являются важной частью нашего глобального сообщества», — заявили в компании. В Avast отметили, что бизнес компании приносит $2,5 млн налогов бюджету России ежегодно.
Разработчик антивируса Norton – американская компания NortonLifeLock Inc. – также приостановила продажи своей продукции в России. «В связи с недавними событиями и в соответствии с правилами экспортного контроля мы не можем принимать новые заказы или предоставлять помощь в настоящий момент», — сообщила компания (цитата по «Интерфаксу»).
Российские пользователи антивируса сообщили, что не могут обновить антивирусные базы. Также сейчас нет возможности переустановить антивирус, купленный до начала спецоперации России на Украине.
Иностранные компании начали объявлять о приостановке деятельности и производства в России, инвестиций в страну или рекламы своих товаров на фоне спецоперации России на Украине, санкций стран Запада и падения курса рубля. О приостановке деятельности ранее заявили автопроизводители, сети магазинов одежды и товаров для дома, производители продуктов питания и напитков. Свою работу в России, в частности, приостановил антивирус Eset.