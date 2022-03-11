BMW Group отчиталась о рекордной чистой прибыли по итогам 2021 года
Немецкий автоконцерн BMW Group получил рекордную чистую прибыль и выручку в 2021 г., говорится в пресс-релизе компании.
Автопроизводитель нарастил выручку на 12,4%, до 111,24 млрд евро, против 98,99 млрд годом ранее. Чистая прибыль выросла более чем втрое и достигла 12,46 млрд евро. В 2020 г. этот показатель составил 3,86 млрд. Прибыль до уплаты налогов (EBT) увеличилась до 16,06 млрд евро по сравнению с 5,22 млрд в 2020-м (+207,5%).
По итогам прошлого года BMW поставил 2,52 млн автомобилей, что на 8,4% больше, чем годом ранее. Из них 13% пришлось на электромобили. Продажи последних выросли на 70,4%, до 328 314 штук.
Отмечается, что на ежегодном общем собрании акционеров 11 мая руководство компании рекомендует повысить дивиденды с 1,9 до 5,8 евро на обыкновенную акцию и c 1,92 до 5,82 евро — на привилегированную. На выплату дивидендов будет направлено 30,7% прибыли, приводит пресс-служба слова финансового директора BMW Николаса Петера.