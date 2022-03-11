BMW Group отчиталась о рекордной чистой прибыли по итогам 2021 года

Автопроизводитель нарастил выручку на 12,4%, до 111,24 млрд евро, против 98,99 млрд годом ранее. Чистая прибыль выросла более чем втрое и достигла 12,46 млрд евро. В 2020 г. этот показатель составил 3,86 млрд. Прибыль до уплаты налогов (EBT) увеличилась до 16,06 млрд евро по сравнению с 5,22 млрд в 2020-м (+207,5%).