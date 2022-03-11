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BMW Group отчиталась о рекордной чистой прибыли по итогам 2021 года

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Немецкий автоконцерн BMW Group получил рекордную чистую прибыль и выручку в 2021 г., говорится в пресс-релизе компании.

Автопроизводитель нарастил выручку на 12,4%, до 111,24 млрд евро, против 98,99 млрд годом ранее. Чистая прибыль выросла более чем втрое и достигла 12,46 млрд евро. В 2020 г. этот показатель составил 3,86 млрд. Прибыль до уплаты налогов (EBT) увеличилась до 16,06 млрд евро по сравнению с 5,22 млрд в 2020-м (+207,5%).

По итогам прошлого года BMW поставил 2,52 млн автомобилей, что на 8,4% больше, чем годом ранее. Из них 13% пришлось на электромобили. Продажи последних выросли на 70,4%, до 328 314 штук.

Отмечается, что на ежегодном общем собрании акционеров 11 мая руководство компании рекомендует повысить дивиденды с 1,9 до 5,8 евро на обыкновенную акцию и c 1,92 до 5,82 евро — на привилегированную. На выплату дивидендов будет направлено 30,7% прибыли, приводит пресс-служба слова финансового директора BMW Николаса Петера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных