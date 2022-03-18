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«Коммерсантъ» узнал о решении птицефабрик повысить отпускные цены на яйца

Ведомости

Птицефабрики на заседании совета директоров Росптицесоюза решили поднять отпускные цены на яйца для ритейлеров, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на нескольких участников встречи.

Среди аргументов производителей: подорожание себестоимости продукции. По оценке гендиректора птицефабрики «Челябинская» Евгения Нарукова, себестоимость выросла на 10%. О планах повысить отпускные цены пропорционально росту себестоимости заявлял и гендиректор «Роскара» Роман Смирнов. Росптицесоюз и упомянутые фабрики не предоставили комментарии.

Ритейлеры, например X5 Group (сети «Пятерочка» и «Перекресток»), уже начали получать от производителей уведомления о повышении цен на яйца. В «Ленте» не получали уведомлений, в «Магнит» и Auchan не ответили на запрос издания.

В Минсельхозе изданию заявили, что птицефермы работают сейчас в условиях существенного роста расходов, в том числе на корма. Министерство рассчитывает, что временный запрет экспорта в ЕАЭС зерновых стабилизирует ситуацию. Собеседник издания из числа ритейлеров рассказал, что цена на яйца традиционно растет за три-четыре недели перед Пасхой (в этом году она отмечается 24 апреля). Однако в 2022 г. цены начали расти за полтора месяца до праздника и уже поднялись на 15-25% в зависимости от категории. По его мнению, в ближайшее время цены могут вырасти до 30-40%.

Один из производителей полагает, что себестоимость выпуска яиц может вырасти на 15-40% в ближайшие полтора месяца из-за высокой зависимости отрасли от импортного сырья, которое резко подорожало. В презентации Росптицесоюза говорится, что импорт в структуре себестоимости яйца составляет 30%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных