«Коммерсантъ» узнал о решении птицефабрик повысить отпускные цены на яйца

В Минсельхозе изданию заявили, что птицефермы работают сейчас в условиях существенного роста расходов, в том числе на корма. Министерство рассчитывает, что временный запрет экспорта в ЕАЭС зерновых стабилизирует ситуацию. Собеседник издания из числа ритейлеров рассказал, что цена на яйца традиционно растет за три-четыре недели перед Пасхой (в этом году она отмечается 24 апреля). Однако в 2022 г. цены начали расти за полтора месяца до праздника и уже поднялись на 15-25% в зависимости от категории. По его мнению, в ближайшее время цены могут вырасти до 30-40%.