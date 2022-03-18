«Коммерсантъ» узнал о решении птицефабрик повысить отпускные цены на яйца
Птицефабрики на заседании совета директоров Росптицесоюза решили поднять отпускные цены на яйца для ритейлеров, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на нескольких участников встречи.
Среди аргументов производителей: подорожание себестоимости продукции. По оценке гендиректора птицефабрики «Челябинская» Евгения Нарукова, себестоимость выросла на 10%. О планах повысить отпускные цены пропорционально росту себестоимости заявлял и гендиректор «Роскара» Роман Смирнов. Росптицесоюз и упомянутые фабрики не предоставили комментарии.
В Минсельхозе изданию заявили, что птицефермы работают сейчас в условиях существенного роста расходов, в том числе на корма. Министерство рассчитывает, что временный запрет экспорта в ЕАЭС зерновых стабилизирует ситуацию. Собеседник издания из числа ритейлеров рассказал, что цена на яйца традиционно растет за три-четыре недели перед Пасхой (в этом году она отмечается 24 апреля). Однако в 2022 г. цены начали расти за полтора месяца до праздника и уже поднялись на 15-25% в зависимости от категории. По его мнению, в ближайшее время цены могут вырасти до 30-40%.
Один из производителей полагает, что себестоимость выпуска яиц может вырасти на 15-40% в ближайшие полтора месяца из-за высокой зависимости отрасли от импортного сырья, которое резко подорожало. В презентации Росптицесоюза говорится, что импорт в структуре себестоимости яйца составляет 30%.