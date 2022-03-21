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Bloomberg: индийские госкомпании намерены закупать в России нефть Urals

Ведомости

Индия готова нарастить поставки российской нефти по выгодной цене на фоне отказа американских и европейских клиентов от импорта этого вида топлива из РФ, пишет Bloomberg.

По данным источников агентства, индийские госкомпании Mangalore Refinery and Petrochemicals и Bharat Petroleum намерены купить российскую экспортную нефть Urals с поставкой в мае и июне текущего года. Крупнейшая индийская нефтегазовая компания Indian Oil Corporation еще в декабре прошлого года заключила контракт с «Роснефтью» на поставку 14,7 млн баррелей до конца 2022 г.

Как сообщала газета Business Standard со ссылкой на источники, на прошлой неделе Нindustan Petroleum Corporation, Indian Oil Corporation и частная Nayara Energy суммарно купили 7 млн баррелей нефти Urals.

В прошлом году на нефть из России приходилось 2% от общего объема нефтяного иморта Индии, или около 33 млн баррелей, отмечает Bloomberg. Крупнейшими поставщиками были страны Ближнего Востока — их суммарная доля составила более 60%.

15 марта министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури заявил, что Нью-Дели изучает возможность покупки российской нефти по сниженным тарифам через транзакции в рублях и рупиях. На фоне санкционного давления скидка на Urals в Северо-Западной Европе выросла за неделю на $1,75 до $30,20 за баррель относительно североморского датированного сорта нефти в результате падения спроса, по данным агентства Argus. В Средиземноморье скидка на партии Urals объемом 80 000–100 000 т выросла относительно североморского датированного сорта нефти на $3,29 за баррель до $27,90.

Соединенные Штаты подтвердили, что Индия не нарушит американские санкции, если будет закупать российскую нефть, но такой шаг будет некорректным с моральной точки зрения. Ранее в марте США и Великобритания объявили эмбарго на импорт российской нефти в ответ на военную операцию на Украине. Аналогичные меры обсуждают и в Евросоюзе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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