Bloomberg: индийские госкомпании намерены закупать в России нефть Urals

15 марта министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури заявил, что Нью-Дели изучает возможность покупки российской нефти по сниженным тарифам через транзакции в рублях и рупиях. На фоне санкционного давления скидка на Urals в Северо-Западной Европе выросла за неделю на $1,75 до $30,20 за баррель относительно североморского датированного сорта нефти в результате падения спроса, по данным агентства Argus. В Средиземноморье скидка на партии Urals объемом 80 000–100 000 т выросла относительно североморского датированного сорта нефти на $3,29 за баррель до $27,90.