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Новак допустил резкое подорожание барреля в случае отказа от российской нефти

Ведомости

Стоимость барреля нефти подорожает до $300 в случае полного отказа западных стран от поставок российских энергоносителей, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, слова которого передает «РИА Новости».

«Цены на нефть будут, условно, 300 долларов, а некоторые говорят, и 500», — сказал Новак журналистам.

При этом он подчеркнул, что Россия намерена провести диверсификацию поставок нефти. Российские компании уже занимаются созданием необходимых для этого логистических схем и цепочек. «Нефть она все-таки не труба, в основном. В основном это танкеры, которые можно поставить в другие регионы», — пояснил вице-премьер. Кроме этого, как утверждает Новак, если нефть продается с дисконтом, «то ее с удовольствием купят».

«Меньше будем зарабатывать, но пристроить нефть сможем», — отметил он.

На данный момент от покупки российской нефти уже отказались США и Канада, Великобритания объявила о поэтапном сокращении поставок. Ранее президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон вводит запрет на весь импорт энергоносителей из России. По его словам, в Вашингтоне понимают, что европейские союзники не смогут присоединиться к этому решению и что запрет импорта российских нефти и газа ударит и по самим США. Такой шаг Вашингтона Байден объяснил военной операцией России на Украине.

Ранее сегодня Reuters со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС сообщил о разработке пятого пакета санкций против России. По словам собеседников агентства среди дипломатов, страны Прибалтики, в том числе Литва, настаивают на введении нефтяного эмбарго, однако Германия предостерегает от поспешных решений из-за и без того высоких цен на энергоносители в Европе. Позже верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что министры иностранных дел 27 стран ЕС обсудят возможность отказа от импорта нефти из России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных