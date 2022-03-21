Новак допустил резкое подорожание барреля в случае отказа от российской нефти
Стоимость барреля нефти подорожает до $300 в случае полного отказа западных стран от поставок российских энергоносителей, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, слова которого передает «РИА Новости».
«Цены на нефть будут, условно, 300 долларов, а некоторые говорят, и 500», — сказал Новак журналистам.
При этом он подчеркнул, что Россия намерена провести диверсификацию поставок нефти. Российские компании уже занимаются созданием необходимых для этого логистических схем и цепочек. «Нефть она все-таки не труба, в основном. В основном это танкеры, которые можно поставить в другие регионы», — пояснил вице-премьер. Кроме этого, как утверждает Новак, если нефть продается с дисконтом, «то ее с удовольствием купят».
«Меньше будем зарабатывать, но пристроить нефть сможем», — отметил он.
На данный момент от покупки российской нефти уже отказались США и Канада, Великобритания объявила о поэтапном сокращении поставок. Ранее президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон вводит запрет на весь импорт энергоносителей из России. По его словам, в Вашингтоне понимают, что европейские союзники не смогут присоединиться к этому решению и что запрет импорта российских нефти и газа ударит и по самим США. Такой шаг Вашингтона Байден объяснил военной операцией России на Украине.
Ранее сегодня Reuters со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС сообщил о разработке пятого пакета санкций против России. По словам собеседников агентства среди дипломатов, страны Прибалтики, в том числе Литва, настаивают на введении нефтяного эмбарго, однако Германия предостерегает от поспешных решений из-за и без того высоких цен на энергоносители в Европе. Позже верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что министры иностранных дел 27 стран ЕС обсудят возможность отказа от импорта нефти из России.