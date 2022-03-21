Новак допустил резкое подорожание барреля в случае отказа от российской нефти

При этом он подчеркнул, что Россия намерена провести диверсификацию поставок нефти. Российские компании уже занимаются созданием необходимых для этого логистических схем и цепочек. «Нефть она все-таки не труба, в основном. В основном это танкеры, которые можно поставить в другие регионы», — пояснил вице-премьер. Кроме этого, как утверждает Новак, если нефть продается с дисконтом, «то ее с удовольствием купят».