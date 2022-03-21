РБК: VK и Сбербанк планируют продать «Кухню на районе»

Однако15 февраля Сбербанк сообщил, что реформирует свою экосистему и электронная коммерция будет выделена в отдельный холдинг. В него должны войти «Сбермаркет», «Сбермегамаркет», «Сберлогистика», «Сбер Еаптека» и «СММ Ритейл», а также доля Сбербанка в «О2О Холдинге». Как сообщал Сбербанк, объединенный холдинг с 1 июня должен возглавить Лев Хасис — на тот момент занимавший пост первого зампреда правления банка и являвшийся куратором экосистемы. Однако 25 февраля РБК сообщил, что Хасис досрочно уходит из Сбербанка и его приход в качестве главы объединенного холдинга может не состояться. Сбербанк эту информацию не комментировал.