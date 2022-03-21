РБК: VK и Сбербанк планируют продать «Кухню на районе»
По данным издания, у владельцев «Кухни на районе» уже есть несколько претендентов. Среди них — «Яндекс». По данным одного из собеседников издания, «О2О Холдинг» может и вовсе закрыть «Кухню на районе» «из-за оптимизации процессов».
Представитель «Яндекса» сообщил, что компания не комментирует слухи. Представители VK и Сбербанка от комментариев отказались.
«Кухня на районе» основана в 2018 г. Сервис специализируется на доставке готовых блюд собственного приготовления. Сегодня у компании несколько десятков кухонь в Москве, в день платформа обрабатывает свыше 25 000 заказов. Основатели компании – выходцы из Рокетбанка Алексей Колесников, Олег Козырев и Кирилл Родин, а также создатель агрегатора доставки еды «Едасюда» Антон Лозин. Сбербанк и VK получили контроль над «Кухней на районе» в сентябре 2020 г. СП получило 84,7% проекта.
Еще недавно Сбербанк и VK активно наращивали инвестиции в совместное предприятие. Так, последнее финансирование состоялось в октябре 2021 г. — компании вложили 12 млрд руб.
Однако15 февраля Сбербанк сообщил, что реформирует свою экосистему и электронная коммерция будет выделена в отдельный холдинг. В него должны войти «Сбермаркет», «Сбермегамаркет», «Сберлогистика», «Сбер Еаптека» и «СММ Ритейл», а также доля Сбербанка в «О2О Холдинге». Как сообщал Сбербанк, объединенный холдинг с 1 июня должен возглавить Лев Хасис — на тот момент занимавший пост первого зампреда правления банка и являвшийся куратором экосистемы. Однако 25 февраля РБК сообщил, что Хасис досрочно уходит из Сбербанка и его приход в качестве главы объединенного холдинга может не состояться. Сбербанк эту информацию не комментировал.
11 марта входящий в СП Сбербанка и VK сервис такси «Ситимобил» объявил о своем закрытии. Такое решение было принято акционерами компании. Официально причина закрытия сервиса не называлась. Однако, по словам двух источников «Ведомостей», такое решение было принято из-за нежелания собственников продолжать инвестиции в сервис до точки прибыльности. Продажа и закрытие некоторых активов также могут быть связаны с приходом в VK Владимира Кириенко в качестве гендиректора компании.