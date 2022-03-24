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Бизнес

Российские маркетплейсы попросили правительство предоставить налоговые льготы

Ведомости

Российские маркетплейсы Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркет» направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой о распространении мер поддержки IT-отрасли на сферу электронной торговли. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обращение онлайн-ритейлеров. 

«Несмотря на значительную роль отрасли интернет-торговли в поддержании экономической стабильности страны и фактическую принадлежность к ИТ-отрасли, в настоящее время практически отсутствуют адресные меры поддержки для ИТ-компаний на российском рынке E-commerce», — говорится в обращении.

Как уточнили изданию представители маркетплейсов, без поддержки онлайн-ритейлеров будет трудно сохранять высокие темпы развития ИТ-отрасли, а также могут пострадать предприятия малого и среднего бизнеса, которые реализуют товар через такие площадки.

Онлайн-ритейлеры приводят в пример «налоговый маневр» в IT-отрасли, который действует только для разработчиков ПО. С 1 января 2021 г. в России вступили в силу меры поддержки IT-отрасли. В частности, российские разработчики программного обеспечения получили возможность уплачивать налог на прибыль в размере 3% вместо 20%, также компаниям снизили ставку страховых взносов до 7,6% с прежних 14%.

Кроме того, для компенсации части выпадающих доходов с 1 января 2021 г. отменено освобождение от НДС для компаний, которые продают в РФ зарубежное ПО, они стали платить в бюджет НДС в размере 20%. Нулевой НДС сохранился только для разработчиков и поставщиков отечественного софта.

Федеральный бюджет получил за прошлый год 49 млрд руб. налоговых отчислений благодаря «налоговому маневру», сообщала «Ведомостям» Ольга Баринова, представитель секретариата профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко. 

В конце февраля министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложения по поддержке ИТ-отрасли в условиях санкций. Целями предложений указаны удержание в стране разработчиков программного обеспечения и развитие ИТ-компаний.

Среди них  — льготная ипотека и отсрочка призыва в армию, налоговые льготы. 2 марта правительство приняло решение освободить все ИT-компании на три года от налога на прибыль и проверок. Помимо того, сотрудники не будут призываться на военную службу на время работы в компании и смогут оформить льготную ипотеку. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных