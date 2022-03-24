Российские маркетплейсы попросили правительство предоставить налоговые льготы

Среди них — льготная ипотека и отсрочка призыва в армию, налоговые льготы. 2 марта правительство приняло решение освободить все ИT-компании на три года от налога на прибыль и проверок. Помимо того, сотрудники не будут призываться на военную службу на время работы в компании и смогут оформить льготную ипотеку.