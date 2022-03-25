Правительство разрешило РЖД продать акции ФК «Локомотив»

Ранее «Ведомости» со ссылкой на поручение гендиректора РЖД Олега Белозерова сообщили, что компания временно откажется от всех мероприятий, не связанных напрямую с организацией перевозок. Сокращение расходов необходимо «для поддержания ликвидности и формирования источников финансирования деятельности» компании, следует из документа. В РЖД не прокомментировали документ «Ведомостям».