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Бизнес

Правительство разрешило РЖД продать акции ФК «Локомотив»

Ведомости

Правительство одобрило продажу компанией РЖД футбольного клуба «Локомотив», говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Согласиться с предложением Минфина России, согласованным с Минтрансом России и открытым акционерным обществом «Российские железные дороги», об отчуждении 100 обыкновенных именных акций акционерного общества «Футбольный клуб «Локомотив» (г. Москва), что составляет 0,0015 процента его уставного капитала», — говорится в документе.

Акции внесут в счет оплаты дополнительного выпуска акций АО «РЖД Управление активами» по цене не ниже рыночной, указано в документе.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на поручение гендиректора РЖД Олега Белозерова сообщили, что компания временно откажется от всех мероприятий, не связанных напрямую с организацией перевозок. Сокращение расходов необходимо «для поддержания ликвидности и формирования источников финансирования деятельности» компании, следует из документа. В РЖД не прокомментировали документ «Ведомостям».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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