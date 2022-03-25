Правительство разрешило РЖД продать акции ФК «Локомотив»
«Согласиться с предложением Минфина России, согласованным с Минтрансом России и открытым акционерным обществом «Российские железные дороги», об отчуждении 100 обыкновенных именных акций акционерного общества «Футбольный клуб «Локомотив» (г. Москва), что составляет 0,0015 процента его уставного капитала», — говорится в документе.
Акции внесут в счет оплаты дополнительного выпуска акций АО «РЖД Управление активами» по цене не ниже рыночной, указано в документе.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на поручение гендиректора РЖД Олега Белозерова сообщили, что компания временно откажется от всех мероприятий, не связанных напрямую с организацией перевозок. Сокращение расходов необходимо «для поддержания ликвидности и формирования источников финансирования деятельности» компании, следует из документа. В РЖД не прокомментировали документ «Ведомостям».