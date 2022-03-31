ФАС предложила полностью запретить контракты в валюте внутри России

Ранее в ФАС сообщали, что не поддерживают привязку цен контрактов к иностранной валюте или индикаторам мировых рынков, если это не имеет под собой экономических или технологических обоснований, а также когда речь идет о товарах российского производства, которые продаются на внутреннем рынке. В службе пояснили, что зависимость от иностранных индикаторов может привести к росту себестоимости продукции для предпринимателей и граждан.