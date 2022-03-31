ФАС предложила полностью запретить контракты в валюте внутри России
Законопроект о запрете привязывать цену договора к иностранной валюте вынесен на рассмотрение совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. «Ведомости» ознакомились с текстом документа, он направлен на Старую площадь аппаратом правительства, и 31 марта его рассмотрит Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.
Документ запрещает устанавливать цену российских контрактов в привязке к иностранной валюте или показателю биржевых или внебиржевых индексов на мировых рынках. Законопроект вносит поправки в Гражданский кодекс, который разрешает привязывать цену контракта к иностранной валюте и другим индикаторам, хотя оплата будет производиться в рублях.
В документе говорится, что все уже заключенные контракты нужно будет изменить в течение месяца после опубликования закона. Если за этот период стороны не придут к соглашению, условия договора должны проводиться по курсу рубля или другим индикаторам по состоянию на 1 января 2022 г.
Законопроект не относится к сделкам по экспорту товаров, однако часть из них власти также планируют перевести в рубли. 23 марта президент России Владимир Путин заявил о переводе в рубли оплаты за поставки газа недружественным странам. «Газпром» и ЦБ должны будут разработать механизм такой оплаты до 1 апреля.
Адвокат адвокатского бюро Asterisk Станислав Климов пояснил, что цену контракта привязывают к курсу иностранных валют или другим индикаторам, чтобы застраховаться от ослабления рубля. Такие условия часто используют иностранные собственники недвижимости для расчета платы за ее аренду, металлурги. Также привязка используется в банковских кредитах, сделках по слиянию и поглощению, по продаже нефтепродуктов и предметов искусства.
Ранее в ФАС сообщали, что не поддерживают привязку цен контрактов к иностранной валюте или индикаторам мировых рынков, если это не имеет под собой экономических или технологических обоснований, а также когда речь идет о товарах российского производства, которые продаются на внутреннем рынке. В службе пояснили, что зависимость от иностранных индикаторов может привести к росту себестоимости продукции для предпринимателей и граждан.