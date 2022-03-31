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Бизнес

ФАС предложила полностью запретить контракты в валюте внутри России

Ведомости

Законопроект о запрете привязывать цену договора к иностранной валюте вынесен на рассмотрение совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. «Ведомости» ознакомились с текстом документа, он направлен на Старую площадь аппаратом правительства, и 31 марта его рассмотрит Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Документ запрещает устанавливать цену российских контрактов в привязке к иностранной валюте или показателю биржевых или внебиржевых индексов на мировых рынках. Законопроект вносит поправки в Гражданский кодекс, который разрешает привязывать цену контракта к иностранной валюте и другим индикаторам, хотя оплата будет производиться в рублях.

В документе говорится, что все уже заключенные контракты нужно будет изменить в течение месяца после опубликования закона. Если за этот период стороны не придут к соглашению, условия договора должны проводиться по курсу рубля или другим индикаторам по состоянию на 1 января 2022 г.

Законопроект не относится к сделкам по экспорту товаров, однако часть из них власти также планируют перевести в рубли. 23 марта президент России Владимир Путин заявил о переводе в рубли оплаты за поставки газа недружественным странам. «Газпром» и ЦБ должны будут разработать механизм такой оплаты до 1 апреля.

Адвокат адвокатского бюро Asterisk Станислав Климов пояснил, что цену контракта привязывают к курсу иностранных валют или другим индикаторам, чтобы застраховаться от ослабления рубля. Такие условия часто используют иностранные собственники недвижимости для расчета платы за ее аренду, металлурги. Также привязка используется в банковских кредитах, сделках по слиянию и поглощению, по продаже нефтепродуктов и предметов искусства.

Ранее в ФАС сообщали, что не поддерживают привязку цен контрактов к иностранной валюте или индикаторам мировых рынков, если это не имеет под собой экономических или технологических обоснований, а также когда речь идет о товарах российского производства, которые продаются на внутреннем рынке. В службе пояснили, что зависимость от иностранных индикаторов может привести к росту себестоимости продукции для предпринимателей и граждан.

Ранее по теме: Иностранную валюту исключают из Гражданского кодекса
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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