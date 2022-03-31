Иностранную валюту исключают из Гражданского кодекса

Белый дом предлагает исключить из Гражданского кодекса (ГК) норму о возможности прописать в денежном обязательстве оплату в рублях в сумме, эквивалентной сумме в валюте (в этом случае плата в рублях определяется по курсу, установленному на день платежа). «Ведомости» ознакомились с текстом документа, он направлен на Старую площадь аппаратом правительства, и 31 марта его рассмотрит Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.