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Иностранную валюту исключают из Гражданского кодекса

Правительство разработало соответствующий законопроект и направило в администрацию президента
Елена Мухаметшина Марина Царева Анастасия Бойко
Евгений Разумный / Ведомости

Белый дом предлагает исключить из Гражданского кодекса (ГК) норму о возможности прописать в денежном обязательстве оплату в рублях в сумме, эквивалентной сумме в валюте (в этом случае плата в рублях определяется по курсу, установленному на день платежа). «Ведомости» ознакомились с текстом документа, он направлен на Старую площадь аппаратом правительства, и 31 марта его рассмотрит Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Предложение правительства

Правительство предлагает изменить ст. 317 и 424 первой части ГК. Предполагается появление в ГК нормы о том, что цена сделок не может определяться в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте или показателю биржевых или внебиржевых индикаторов цен на мировых товарных рынках. Эти предложения не применяются к сделкам, которые совершаются при осуществлении внешнеторговой деятельности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных