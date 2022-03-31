Импортеры алкоголя сообщили о снижении цен на фоне укрепления рубля

В Simple Group сообщили, что компания планирует с 1 апреля снизить цены на большую часть ассортимента в среднем на 10-15%. Представитель Luding Group сообщил агентству ТАСС, что компания «с самого начала колебаний курса рубля корректирует отпускные цены на импортную продукцию с учетом изменения курса иностранной валюты к рублю».