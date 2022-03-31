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Бизнес

Импортеры алкоголя сообщили о снижении цен на фоне укрепления рубля

Ведомости

Три крупных дистрибутора алкогольных напитков — Simple Group, Luding Group и Ladoga — объявили о снижении отпускных цен на напитки на фоне укрепления курса рубля. 

В Simple Group сообщили, что компания планирует с 1 апреля снизить цены на большую часть ассортимента в среднем на 10-15%. Представитель Luding Group сообщил агентству ТАСС, что компания «с самого начала колебаний курса рубля корректирует отпускные цены на импортную продукцию с учетом изменения курса иностранной валюты к рублю». 

Президент Ladoga Вениамин Грабар сообщил «Ведомостям», что компания снизила цены на 17-19% с 30 марта. 

«В первую очередь снижение коснулось импортного ассортимента. Этому поспособствовала не только частичная стабилизация курса рубля[…]Нам удалось навести ясность в проработке новых финансовых и логистических коридоров, договориться с некоторыми поставщиками о переходе на прямую конвертацию валют их государств в рубли, отказавшись от евро и доллара», — передала пресс-служба слова Грабара. 

24 марта директор по развитию Ladoga Дмитрий Исаченков говорил, что объем импортируемого в Россию алкоголя может сократиться примерно на 40% в 2022 г. в годовом выражении на фоне ухудшения геополитической обстановки. 

В конце февраля — начале марта импортеры алкоголя в Россию приостановили продажи своей продукции. Это привело к росту цен на иностранные напитки на 15-100%. 

Вдобавок некоторые крупные алкогольные компании приостановили поставки в Россию. В частности, так поступили французская Pernod Ricard (бренды Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat) и британская Diageo (Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys). Кроме того, США в качестве одной из санкционных мер запретили поставлять в Россию алкоголь. Евросоюз же запретил поставлять напитки дороже 300 евро за единицу товара. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных