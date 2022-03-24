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Ритейлеры предупредили о снижении импорта алкоголя в Россию на 40%

Ведомости

Объем импортируемого в Россию алкоголя может сократиться примерно на 40% в 2022 г. в годовом выражении на фоне ухудшения геополитической обстановки, связанного с началом военной операции в Донбассе и на Украине, и последовавшими за этим падением курса рубля и логистическими проблемами. Об этом сообщил «Коммерсанту» директор по развитию алкогольной компании Ladoga Дмитрий Исаченков.

Объем импорта крепкого алкоголя в январе — ноябре прошлого года вырос на 19,73% (до 82 млн л) по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., сообщил руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. Ввоз тихих вин за год увеличился на 6,6% до 300,8 млн л. При этом в кризисы 2008 и 2014 гг. объем импортируемого алкоголя также снижался, но падение на 40% — слишком консервативная оценка, полагает эксперт.

В виноторговой компании Fort рассчитывают сохранить 75–80% импорта 2021 г., сообщил ее исполнительный директор Александр Липилин. Пока 75% иностранных поставщиков организации согласны продолжить сотрудничество с Россией. Кроме того, компания ищет новых производителей из Аргентины, Армении, Чили и ЮАР. Ladoga же находится в поисках новых маршрутов поставок через «дружественные» страны. Кроме того, изучается возможность расчетов через прямую конвертацию в валюту импортеров. 

В конце февраля — начале марта импортеры алкоголя в Россию приостановили продажи своей продукции. Это привело к росту цен на иностранные напитки на 15-100%. 

Вдобавок крупнейшие алкогольные компании приостановили поставки в Россию. В частности, так поступили французская Pernod Ricard (бренды Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat) и британская Diageo (Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys). Кроме того, США в качестве одной из станционных мер запретили поставлять в Россию алкоголь. Евросоюз же запретил импортировать туда напитки дороже 300 евро за единицу товара. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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