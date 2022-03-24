Ритейлеры предупредили о снижении импорта алкоголя в Россию на 40%

Объем импорта крепкого алкоголя в январе — ноябре прошлого года вырос на 19,73% (до 82 млн л) по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., сообщил руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. Ввоз тихих вин за год увеличился на 6,6% до 300,8 млн л. При этом в кризисы 2008 и 2014 гг. объем импортируемого алкоголя также снижался, но падение на 40% — слишком консервативная оценка, полагает эксперт.