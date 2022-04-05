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«Газпром» отозвал иск к польской PGNiG о выплате дивидендов

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«Газпром» отозвал иск о выплате дивидендов c прибыли EuRoPol GAZ S.A — совместного предприятия с польской PGNiG. Об этом пишет портал Bankier со ссылкой на сообщение польского газового монополиста.

Руководство PGNiG сообщило, что Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты направил письмо о прекращении разбирательства, инициированного «Газпромом», в связи с отзывом иска российской компанией.

EuRoPol GAZ владеет польским участком трубопровода Ямал — Европа. PGNiG принадлежит 51,18% компании, оставшиеся 48,82% — у «Газпрома».

«Газпром» подал иск в начале февраля, он касался соблюдения прав на получение дивидендов из прибыли СП и на участие представителей «Газпрома» в правлении компании. Что именно требовал «Газпром», стороны не раскрывали. Иск был подан в соответствии с регламентом ЮНСИТРАЛ, Комиссии ООН по праву международной торговли.

PGNiG сочла требования необоснованными. Ее представители отметили, что решение о распределении чистой прибыли за финансовый год принимает общее собрание EuRoPol GAZ. Накопленная прибыль предприятия за предыдущие годы, которую можно направить на выплаты дивидендов акционерам, составляет, по данным PGNiG, около $430 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных