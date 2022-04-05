«Газпром» отозвал иск к польской PGNiG о выплате дивидендов

«Газпром» подал иск в начале февраля, он касался соблюдения прав на получение дивидендов из прибыли СП и на участие представителей «Газпрома» в правлении компании. Что именно требовал «Газпром», стороны не раскрывали. Иск был подан в соответствии с регламентом ЮНСИТРАЛ, Комиссии ООН по праву международной торговли.