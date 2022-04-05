«Газпром» отозвал иск к польской PGNiG о выплате дивидендов
Руководство PGNiG сообщило, что Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты направил письмо о прекращении разбирательства, инициированного «Газпромом», в связи с отзывом иска российской компанией.
EuRoPol GAZ владеет польским участком трубопровода Ямал — Европа. PGNiG принадлежит 51,18% компании, оставшиеся 48,82% — у «Газпрома».
«Газпром» подал иск в начале февраля, он касался соблюдения прав на получение дивидендов из прибыли СП и на участие представителей «Газпрома» в правлении компании. Что именно требовал «Газпром», стороны не раскрывали. Иск был подан в соответствии с регламентом ЮНСИТРАЛ, Комиссии ООН по праву международной торговли.
PGNiG сочла требования необоснованными. Ее представители отметили, что решение о распределении чистой прибыли за финансовый год принимает общее собрание EuRoPol GAZ. Накопленная прибыль предприятия за предыдущие годы, которую можно направить на выплаты дивидендов акционерам, составляет, по данным PGNiG, около $430 млн.