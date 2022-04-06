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Бизнес

Производители стали и трейдеры договорились ограничить максимальную наценку на уровне 12%

Ведомости

Крупнейшие российские производители стали и трейдеры договорились об ограничении во втором квартале 2022 г. максимальной наценки при продаже металлопроката на уровне 12%. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в отрасли.

Информацию изданию также подтвердил Олег Тюрпенко, член наблюдательного совета производственно-логистического холдинга «Металлсервис», одного из крупнейших металлотрейдеров России.

По его словам, ограничение наценки было согласовано в ходе дискуссий между представителями сталелитейных компаний, трейдеров и Минпромторга. Он рассказал, что замглавы ведомства Виктор Евтухов провел два совещания с представителями производителей стали и металлотрейдеров в конце марта.

Тюрпенко назвал 12% «самой разумной наценкой» в условиях, когда ключевая ставка ЦБ находится на уровне 20%. Из них 6,5% пойдет на оплату кредитов, еще 2% — на покрытие отсрочки платежа для потребителей в 30 дней, поэтому прибыль у трейдеров будет минимальной, добавил он.

Источник РБК в другом крупном металлотрейдере рассказал, что сейчас наценка составляет в среднем 4%, в 2021 г. этот показатель был на уровне 20%. Тюрпенко же утверждает, что в прошлом году наценка трейдеров составляла от 7 до 15% в зависимости от вида стальной продукции.

На встрече с участниками рынка 10 марта Евтухов заявил, что цены на основные виды металлопродукции на внутреннем рынке необходимо снизить, а максимальная наценка не должна превышать 20-25%. Он предупредил, что ближайшие полгода металлургам «придется поработать на низкой рентабельности и пригрозил госрегулированием цен, если участники откажутся ограничивать маржу.

Источники «Ведомостей» ранее сообщали, что на совещании главы Минпромторга Дениса Мантурова с топ-менеджерами и владельцами металлургических холдингов, которое состоялось 16 марта, было принято решение снизить и зафиксировать цены на основные виды металлургической продукции. Один из собеседников сообщил, что был выбран компромиссный вариант между установлением максимальной наценки на основную номенклатуру продукции и временной фиксацией цен. В итоге, по его словам, остановились именно на фиксации, поскольку установление наценки к себестоимости продукции лишает компании стимула снижать затраты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных