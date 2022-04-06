Производители стали и трейдеры договорились ограничить максимальную наценку на уровне 12%

Источники «Ведомостей» ранее сообщали, что на совещании главы Минпромторга Дениса Мантурова с топ-менеджерами и владельцами металлургических холдингов, которое состоялось 16 марта, было принято решение снизить и зафиксировать цены на основные виды металлургической продукции. Один из собеседников сообщил, что был выбран компромиссный вариант между установлением максимальной наценки на основную номенклатуру продукции и временной фиксацией цен. В итоге, по его словам, остановились именно на фиксации, поскольку установление наценки к себестоимости продукции лишает компании стимула снижать затраты.