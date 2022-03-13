Минпромторг потребовал от металлургов снизить цены на продукцию
Цены на основные виды металлопродукции на внутреннем рынке необходимо снизить, максимальная наценка не должна превышать 20-25%, заявил заместитель главы Министерства промышленности и торговли России Виктор Евтухов. Такие требования он выдвинул на встрече с участниками рынка 10 марта, видеозапись с которой есть у ТАСС.
«Что я хочу до вас донести, до фактически всех — от производителей до переработчиков: цены, которые сегодня установлены на основные виды металлопродукции, нас не устраивают», — сказал Евтухов.
Замглавы ведомства попросил пересчитать себестоимость продукции и выйти «с консолидированным предложением». Необходимо перезаключить контракты с предприятиями по новым согласованным ценам, отметил Евтухов. Компаниям также предстоит предоставить в ведомство списки своих контрагентов, не являющихся конечными потребителями.
Ближайшие полгода металлургам “придется поработать на низкой рентабельности”, предупредили в Минпромторге. Если же участники откажутся ограничивать маржу, то цены на металлургическую продукцию установит правительство, сказал Евтухов.
«На сегодняшний день, если мы до этого не договоримся, подготовлена поправка, где правительству будет дано право устанавливать цены на продукцию производителей металла и на продукцию производителей строительных материалов. Тогда мы уже на правительственном уровне предпишем цены, вы по этим ценам будете торговать», — отметил замглавы ведомства.
Нехватки товара на внутреннем рынке можно избежать, есть установить ограничения на экспорт, добавил Евтухов, выразив надежду, что на такой шаг правительству идти не придется.
В феврале министр финансов Антон Силуанов говорил о планах правительства проработать вопрос введения в стране «налога на дивиденды», призванного стимулировать компании больше вкладывать в экономику, чем платить акционерам.
Резкий рост цен на металлы начался в IV квартале 2020 г. в мире, а затем и в России на фоне постепенной отмены ограничений, связанных с пандемией коронавируса, и лавинообразного роста спроса. Сверхприбыли металлургических холдингов из-за сложившегося ценового ралли, в том числе повышения цен в России, первый вице-премьер Андрей Белоусов ранее оценивал в 100 млрд руб. только за 2020 г.