Минпромторг потребовал от металлургов снизить цены на продукцию

«На сегодняшний день, если мы до этого не договоримся, подготовлена поправка, где правительству будет дано право устанавливать цены на продукцию производителей металла и на продукцию производителей строительных материалов. Тогда мы уже на правительственном уровне предпишем цены, вы по этим ценам будете торговать», — отметил замглавы ведомства.