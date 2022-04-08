Производитель продуктов Dr.Oetker объявил об уходе из России
Немецкий производитель продуктов питания Dr.Oetker решил полностью уйти из России: компания прекратила поставки в страну, инвестиции в дочернюю компанию в России и маркетинговую деятельность, сообщило издание Handelsblatt.
Компания заявила, что «прекратила весь экспорт в Россию, все инвестиции в дочернюю российскую компанию и всю национальную маркетинговую деятельность» сразу после начала спецоперации на Украине, однако не обнародовала это решение. В Dr.Oetker добавили, что завод компании в Белгороде с начала спецоперации производил только основные продукты питания для россиян, теперь его продают российскому руководству компании. Компания работала в России 20 лет, на заводе Dr.Oetker работали 150 человек.
Dr.Oetker производит замороженную пиццу, ингредиенты для выпечки (разрыхлитель теста, желатин, ванильный сахар и т. д.), смеси для выпечки и десертов, средства для консервирования, декор для десертов и пищевые красители.
Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России после объявления о спецоперации на Украине. О планах уйти из России объявили производители одежды и обуви, товаров для дома, продуктов питания, автомобилей, бытовой техники и т. д.
Ранее сегодня «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на аналитиков Knight Frank, что 160 международных брендов объявили о приостановке работы в России, из них 21% приходится на бренды одежды, 13% — на продавцов автомобилей, а 10% — на товары повседневного спроса. Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Михаил Васильев рассказал, что об окончательном уходе из России сообщили шесть компаний, однако к ним может присоединиться большая доля игроков рынка из-за нестабильной геополитической ситуации и давления в странах происхождения брендов.