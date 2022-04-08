Производитель продуктов Dr.Oetker объявил об уходе из России

Компания заявила, что «прекратила весь экспорт в Россию, все инвестиции в дочернюю российскую компанию и всю национальную маркетинговую деятельность» сразу после начала спецоперации на Украине, однако не обнародовала это решение. В Dr.Oetker добавили, что завод компании в Белгороде с начала спецоперации производил только основные продукты питания для россиян, теперь его продают российскому руководству компании. Компания работала в России 20 лет, на заводе Dr.Oetker работали 150 человек.