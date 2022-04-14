Reuters: крупные трейдеры из-за санкций с 15 мая сократят закупки нефти в России

«Все компании обсуждают со своими юристами, что они могут и чего не могут делать. Там, где есть неопределенность, компании будут воздерживаться от сделок», — сказал один из собеседников агентства. По его словам, неясно, что санкции значат для грузоперевозчиков и страховых компаний.