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Reuters: крупные трейдеры из-за санкций с 15 мая сократят закупки нефти в России

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Крупные международные сырьевые трейдеры планируют сократить закупки нефти и нефтепродуктов с 15 мая у российских компаний с госучастием, пишет Reuters со ссылкой на источники. Ожидается, что это поможет избежать нарушения санкций, введенных Евросоюзом против России в ответ на военную операцию на Украине.

Tranfigura, один из главных покупателей российской нефти, заявил Reuters, что полностью соблюдает все санкции и ожидает сокращения закупок с 15 мая. Еще один крупный трейдер, Vitol, отказался комментировать планы по снижению закупок с 15 мая. Ранее компания объявила, что сократит объемы торговли российской нефтью во втором квартале, а к концу 2022 г. полностью прекратит закупки в РФ.

ЕС пока не вводил запрет на импорт российской нефти, поскольку некоторые страны, такие как Германия, сильно зависят от энергоресурсов из РФ. «Роснефть» и «Газпромнефть» в числе других государственных компаний в середине марта попали под ограничения, которые запрещают проводить с ними сделки в юрисдикции Евросоюза. Исключение сделано для транзакций, которые «строго необходимы» для обеспечения энергобезопасности ЕС.

По словам источников Reuters, трейдеры не могут понять, что конкретно означает эта формулировка. Она может распространяться на НПЗ, получающие российскую нефть по замкнутому трубопроводу, но может не касаться покупки и продажи российской нефти посредниками. Поэтом трейдеры собираются сократить закупки, чтобы обеспечить соблюдение требований к 15 мая, когда ограничения вступят в силу.

«Все компании обсуждают со своими юристами, что они могут и чего не могут делать. Там, где есть неопределенность, компании будут воздерживаться от сделок», — сказал один из собеседников агентства. По его словам, неясно, что санкции значат для грузоперевозчиков и страховых компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных