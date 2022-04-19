Минпромторг оценит возможность производства запчастей иностранных самолетов в России

После начала военной операции на Украине западные страны, в том числе США и Евросоюз, ввели санкции против России. В частности, Евросоюз запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиаперевозчиками. Также были запрещены страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с авиационной и космической отраслями. ЕС, США, Канада, Великобритания и другие страны закрыли свое небо для российских самолетов. Как сообщали в марте в Росавиации, Китай отказался поставлять запчасти российским авиакомпаниям, поэтому Россия пытается договориться о поставках с Турцией, Индией и другими странами.