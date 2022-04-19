Минпромторг оценит возможность производства запчастей иностранных самолетов в России
Минпромторг запросил у авиаперевозчиков и сервисных компаний данные о запчастях для иностранных самолетов, которые требуются для продолжения их эксплуатации в России. Как пишут «Известия», письмо с таким запросом направил 14 апреля замглавы ведомства Олег Бочаров заместителю министра транспорта Игорю Чалику, который адресовал просьбу через Росавиацию профильным компаниям.
Бочаров отметил в письме, что отечественная авиапромышленность не занимается разработкой и производством иностранных самолетов, поэтому у нее отсутствуют компетенции в изготовлении систем, комплектующих, деталей и сборочных единиц, а также расходных материалов для техобслуживания и ремонта иностранных лайнеров.
Для того чтобы оценить «возможность и целесообразность» производства таких деталей и расходников в России, нужно собрать данные по требуемым запчастям, говорится в письме. Оценку планирует провести Минпромторг совместно с Агентством по технологическому развитию (входит в ВЭБ.РФ).
Минпромторг попросил прислать данные о потребностях компаний в конкретных запчастях. По каждой позиции нужно представить ее спецификацию с указанием типа воздушного судна и условий его эксплуатации. Также министерство запросило не менее пяти оригинальных деталей, которые потребуются для проведения 3D-сканирования, исследования состава материала и определения прочности изделий.
Минпромторг ранее уже получил от Минтранса подобные данные о требуемых деталях, но они не подошли, отметил Бочаров. Эти данные представляли собой «распечатки из бухгалтерских или логистических программ» и по ним нельзя оценить возможность запуска производства в России, заявил замминистра.
После начала военной операции на Украине западные страны, в том числе США и Евросоюз, ввели санкции против России. В частности, Евросоюз запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиаперевозчиками. Также были запрещены страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с авиационной и космической отраслями. ЕС, США, Канада, Великобритания и другие страны закрыли свое небо для российских самолетов. Как сообщали в марте в Росавиации, Китай отказался поставлять запчасти российским авиакомпаниям, поэтому Россия пытается договориться о поставках с Турцией, Индией и другими странами.