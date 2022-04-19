Bloomberg: Россия и Индия обсудят увеличение поставок медицинского оборудования

По его словам, сейчас Индия является незначительным игроком на российском рынке. Страна надеется увеличить экспорт медицинского оборудования в Россию в 2022 г. почти в 10 раз — до 2 млрд рупий ($26,2 млн). Эксперты агентства считают, что российская сторона стремится увеличить закупки медицинского оборудования в Индии на фоне санкций и «логистических препятствий». Из-за них произошло сокращение импорта из Европы и КНР.