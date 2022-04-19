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Bloomberg: Россия и Индия обсудят увеличение поставок медицинского оборудования

Ведомости

Российские и индийские компании, специализирующиеся на производстве медицинского оборудования, обсудят возможность увеличения поставок из Индии в Россию, передает агентство Bloomberg со ссылкой на координатора индийской ассоциации производителей медоборудования Раджива Ната.

По его словам, сейчас Индия является незначительным игроком на российском рынке. Страна надеется увеличить экспорт медицинского оборудования в Россию в 2022 г. почти в 10 раз — до 2 млрд рупий ($26,2 млн). Эксперты агентства считают, что российская сторона стремится увеличить закупки медицинского оборудования в Индии на фоне санкций и «логистических препятствий». Из-за них произошло сокращение импорта из Европы и КНР.

Ранее стало известно, что уральский завод «Медсинтез», выпускающий в том числе противовирусный препарат «Триазавирин» для борьбы с коронавирусом, прекратил получать товары из Европы. «Практически все оборудование для производства фармацевтики — иностранное, мы ищем возможности, чтобы санкции никак не повлияли на нашу работу», — пояснил председатель совета директоров предприятия Александр Петров, сообщал ТАСС. По его словам, завод занимается поиском реагентов и оборудования на рынках дружественных России стран.

В конце марта замминистра здравоохранения Сергей Глаголев подчеркнул, что в течение ближайших месяцев будет решен вопрос логистических поставок медицинского оборудования в медучреждения. «Вопрос решается на всех уровнях — это предельные сроки отгрузки, контроль за логистами и на уровне трансграничных поставок», — отмечал Глаголев. По его словам, перестройка логистических цепей завершится в ближайшие месяцы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных