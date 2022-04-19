Bloomberg: Россия и Индия обсудят увеличение поставок медицинского оборудования
Российские и индийские компании, специализирующиеся на производстве медицинского оборудования, обсудят возможность увеличения поставок из Индии в Россию, передает агентство Bloomberg со ссылкой на координатора индийской ассоциации производителей медоборудования Раджива Ната.
По его словам, сейчас Индия является незначительным игроком на российском рынке. Страна надеется увеличить экспорт медицинского оборудования в Россию в 2022 г. почти в 10 раз — до 2 млрд рупий ($26,2 млн). Эксперты агентства считают, что российская сторона стремится увеличить закупки медицинского оборудования в Индии на фоне санкций и «логистических препятствий». Из-за них произошло сокращение импорта из Европы и КНР.
Ранее стало известно, что уральский завод «Медсинтез», выпускающий в том числе противовирусный препарат «Триазавирин» для борьбы с коронавирусом, прекратил получать товары из Европы. «Практически все оборудование для производства фармацевтики — иностранное, мы ищем возможности, чтобы санкции никак не повлияли на нашу работу», — пояснил председатель совета директоров предприятия Александр Петров, сообщал ТАСС. По его словам, завод занимается поиском реагентов и оборудования на рынках дружественных России стран.
В конце марта замминистра здравоохранения Сергей Глаголев подчеркнул, что в течение ближайших месяцев будет решен вопрос логистических поставок медицинского оборудования в медучреждения. «Вопрос решается на всех уровнях — это предельные сроки отгрузки, контроль за логистами и на уровне трансграничных поставок», — отмечал Глаголев. По его словам, перестройка логистических цепей завершится в ближайшие месяцы.