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Совет директоров АФК «Система» покинули Белова и Якобашвили

Ведомости

Исполняющая обязанности председателя совета директоров АФК «Система» Анна Белова и член совета Давид Якобашвили покинули свои должности, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя компании Сергея Копытова.

Он уточнил, что они покинули совет директоров по собственному желанию, новый состав будет избран на годовом общем заседании, которое запланировано на июнь.

Белова была назначена и. о. председателя совета 15 апреля после того, как со своего поста ушел основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков. 13 апреля он попал под персональные санкции Великобритании, в этот же день Евтушенков передал 10% акций АФК сыну Феликсу, и таким образом перестал быть контролирующим акционером.

21 апреля из совета директоров «Системы» и ее портфельной компании АО «Электрозавод» вышел экс-гендиректор «Роснано» и бывший специальный представитель президента России по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных