Совет директоров АФК «Система» покинули Белова и Якобашвили
Исполняющая обязанности председателя совета директоров АФК «Система» Анна Белова и член совета Давид Якобашвили покинули свои должности, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя компании Сергея Копытова.
Он уточнил, что они покинули совет директоров по собственному желанию, новый состав будет избран на годовом общем заседании, которое запланировано на июнь.
Белова была назначена и. о. председателя совета 15 апреля после того, как со своего поста ушел основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков. 13 апреля он попал под персональные санкции Великобритании, в этот же день Евтушенков передал 10% акций АФК сыну Феликсу, и таким образом перестал быть контролирующим акционером.