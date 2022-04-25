Совет директоров АФК «Система» покинули Белова и Якобашвили

Белова была назначена и. о. председателя совета 15 апреля после того, как со своего поста ушел основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков. 13 апреля он попал под персональные санкции Великобритании, в этот же день Евтушенков передал 10% акций АФК сыну Феликсу, и таким образом перестал быть контролирующим акционером.