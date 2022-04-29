«Коммерсантъ» узнал об уходе владельца Holiday Inn из России

По мнению экспертов, уход международной сети из России — тревожный знак. Это серьезно отразится на рынке гостиничных услуг, потому что ни один российский оператор не сможет взять под управление весь портфель группы. Не исключено, что оператор может выйти из контрактов, по которым он управлял объектами напрямую, а объекты по франшизе продолжат работать. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов считает, что частью отелей их собственники будут управлять самостоятельно, а остальные перейдут российским операторам.