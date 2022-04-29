«Коммерсантъ» узнал об уходе владельца Holiday Inn из России
Британский оператор отелей Interсontinental Hotel Group (IHG; бренды Holiday Inn, InterContinental, Crowne Plaza) ведет переговоры с собственниками своих российских гостиниц о расторжении договоров на управление, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на одного из собственников Holiday Inn и два источника из числа консультантов.
Собеседник издания, близкий к британской компании, подтвердил проведение переговоров с собственниками объектов, однако оно касается «изменений операционной деятельности». В IHG отказались от комментариев.
10 марта компания объявила, что приостанавливает открытие новых отелей в России. По словам собеседников издания, сейчас IHG готова полностью уйти с российского рынка из-за политических рисков. Чтобы избежать штрафов, компания хочет договориться с собственниками объектов о расторжении договоров по соглашению сторон.
Эксперты пояснили изданию, что западные гостиничные сети обычно заключают договоры по британскому, бельгийскому или датскому праву, где их права больше защищены. В договорах таких сетей есть положение об обстоятельствах непреодолимой силы. Собеседник издания отметил, что это поможет IHG расторгнуть договоры без штрафов, потому что компания не может продолжать работать в России, в том числе из-за западных санкций.
По мнению экспертов, уход международной сети из России — тревожный знак. Это серьезно отразится на рынке гостиничных услуг, потому что ни один российский оператор не сможет взять под управление весь портфель группы. Не исключено, что оператор может выйти из контрактов, по которым он управлял объектами напрямую, а объекты по франшизе продолжат работать. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов считает, что частью отелей их собственники будут управлять самостоятельно, а остальные перейдут российским операторам.
Из российских гостиниц выходят и другие крупные международные операторы. Правда, пока речь идет в основном о проектах, в которых есть доля банков или компаний, подпавших под европейские или американские санкции. Так, входящая во французскую Accor премиальная сеть Fairmont Hotels & Resorts отказалась от управления гостинично-жилым комплексом Fairmont/Vesper, который строится рядом со ст. м. «Маяковская» в центре Москвы, теперь он называется Vesper Residences Moscow. Cовладелец этого объекта – «Сбер».