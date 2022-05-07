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На Украине арестовали счета «Росатом Восточная Европа» на сумму более $99 000

Ведомости

Украинские правоохранители передали в управление Национальному агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) более 3 млн грн (около $99 000), принадлежащих «дочке» российской госкорпорации «Росатом». Об этом в своем Telegram-канале сообщила Генпрокуратура Украины. 

По данным следствия, конечным бенефициарным собственником «Росатом Восточная Европа» является подконтрольная правительству России государственная структура. «Дочка» госкорпорации работает в Киеве.

«Подольской окружной прокуратурой Киева совместно с правоохранителями в управление АРМА передано средства компании-резидента РФ на сумму более 3 млн грн», — рассказали в Генпрокуратуре. 

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Уточняется, что счета компании арестованы в рамках расследования уголовного дела по фактам «присвоения или завладения имуществом и финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины». 

Верховная рада Украины 1 апреля приняла закон о национализации имущества российских компаний и граждан, а также всех, кто поддерживает проведение военной операции на территории республики.

Действие закона распространяется на граждан России и лиц, которые не являются россиянами, но тесно связаны со страной, в частности проживают или работают на ее территории. В этот перечень также попали физические и юридические лица, которые «не прекратили осуществление своей экономической, в том числе хозяйственной, деятельности на территории России в период действия военного положения на Украине».

В соответствии с положениями закона принудительное изъятие объектов российской собственности будет осуществляться без какой-либо компенсации ее стоимости. В украинском парламенте объяснили, что такой закон был принят из-за «агрессивных действий России против Украины».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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