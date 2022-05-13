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WSJ узнала о распродаже «Совкомфлотом» танкеров из-за санкций

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Находящаяся под санкциями российская компания «Совкомфлот» — один из крупнейших танкерных операторов мира — продала около десятка своих судов покупателям в Азии и на Ближнем Востоке для погашения кредитов западным банкам с последующим прекращением финансовых связей из-за ограничений ЕС (вступают в силу 15 мая). Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным собеседников газеты, компания продала пять танкеров дубайской компании Koban Shipping, четыре газовоза — сингапурской компании Eastern Pacific Shipping, которая заплатила  $700 млн банку, ставшему владельцем судов. Источники издания также сообщают, что «Совкомфлот» в настоящее время ведет переговоры о продаже судов с другими компаниями, включая китайскую China Merchants Group.

Конечные владельцы бывших судов «Совкомфлота» будут неизвестны в течение некоторого времени, некоторые из них сменили названия и регистрируются под разными флагами, чтобы обеспечить страховку.

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Британское издание Lloyd's List 5 мая со ссылкой на источники в отрасли сообщило, что как минимум 40 судов из 121, которыми непосредственно владеет «Совкомфлот», обсуждаются на предмет продажи с покупателями из Дубая и Китая. 6 Мая «Совкомфлот» подтвердил, что продаст часть своего флота, в том числе суда возрастного тоннажа, однако назвал слухи о «распродаже» преувеличенными.

В британский санкционный список «Совкомфлот» попал в конце марта, а в начале апреля ЕС и Лондон в рамках санкций запретили входить в свои порты судам из России. 2 апреля рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги «Совкомфлота», а 25 апреля компания не смогла расплатиться по евробондам, так как из-за санкций платежный клиент отказался принять платеж и осуществить выплату.

Дедлайн для компаний в Евросоюзе по прекращению деловых связей с Россией наступает 15 мая. До этого дня российские компании могут погашать долги по кредитам в западных банках.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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