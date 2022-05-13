WSJ узнала о распродаже «Совкомфлотом» танкеров из-за санкций

Находящаяся под санкциями российская компания «Совкомфлот» — один из крупнейших танкерных операторов мира — продала около десятка своих судов покупателям в Азии и на Ближнем Востоке для погашения кредитов западным банкам с последующим прекращением финансовых связей из-за ограничений ЕС (вступают в силу 15 мая). Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.