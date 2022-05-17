«Совкомфлот» снизил задолженность и сократил флот до 111 судов
«Совкомфлот», один из крупнейших танкерных операторов в мире, находящийся под санкциями Евросоюза и Великобритании, сократил флот до 111 судов и снизил задолженность до $1,7 млрд. Доля заложенных судов, таким образом, сократилась до 10% от флота, следует из пресс-релиза.
«Совкомфлот» отчитался, что завершил ряд мероприятий, «направленных на реструктуризацию кредитных обязательств группы, что способствовало высвобождению значительной части флота из-под обременений». «В результате предпринятых действий количество судов в составе флота общества составило 111 единиц, доля заложенных судов сократилась до 10%», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Британское издание Lloyd's List со ссылкой на источники в отрасли сообщало, что как минимум 40 судов из 121, которыми непосредственно владеет «Совкомфлот», могут продать покупателям из Дубая и Китая. 6 мая «Совкомфлот» подтвердил, что продаст часть своего флота, в том числе суда возрастного тоннажа, однако назвал слухи о «распродаже» преувеличенными.
The Wall Street Journal со ссылкой на источники 13 мая сообщила, что «Совкомфлот» продал уже около десятка своих судов покупателям в Азии и на Ближнем Востоке для погашения кредитов западным банкам с последующим прекращением финансовых связей из-за ограничений ЕС, вступивших в силу 15 мая (дедлайн по прекращению деловых связей с российскими компаниями под санкциями).