«Совкомфлот» снизил задолженность и сократил флот до 111 судов

Британское издание Lloyd's List со ссылкой на источники в отрасли сообщало, что как минимум 40 судов из 121, которыми непосредственно владеет «Совкомфлот», могут продать покупателям из Дубая и Китая. 6 мая «Совкомфлот» подтвердил, что продаст часть своего флота, в том числе суда возрастного тоннажа, однако назвал слухи о «распродаже» преувеличенными.