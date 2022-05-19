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«Новатэк» обратился в суды Польши и ЕС из-за санкций Варшавы

Ведомости

Компания «Новатэк» обратилась в польский суд и планирует подать иск в суд ЕС после введения Варшавой санкций в отношении ее «дочки», заявил председатель правления компании Леонид Михельсон в ходе марафона общества «Знание».

«Три недели назад буквально польская сторона, почему-то у них этим занимается министерство внутренних дел, министр издал приказ о том, что "Новатэк" попадает в санкционный список… Мы, естественно, обратились в польский суд. Сейчас обращаемся в еэсовский суд», — заявил Михельсон (цитата по ТАСС).

26 апреля власти Польши ввели санкции в отношении 35 компаний и 15 физлиц из России и Белоруссии. Под ограничения попали «Газпром», «Новатэк», Wildberries, «Лаборатория Касперского» и др. 

28 апреля замглавы МВД Польши Павел Шефернакер сообщил, что несколько десятков районов страны остались без сжиженного газа. Затем премьер-министр страны Матеуш Моравецкий обязал «дочку» «Новатэка» — Novatek Green Energy — передать свои газотранспортные сети польским госкомпаниям. Они будут работать в районах, где ранее работала российская компания. Моравецкий поручил госкомпаниям PGNiG, PSG, Gaz-System немедленно поставить газ в сети «дочки» «Новатэка».

Позднее в «Новатэке» «Ведомостям» сообщили, что компания будет защищать свои интересы в рамках действующего законодательства. Подразделение компании в Польше готово возобновить поставки газа в максимально короткие сроки, добавили в «Новатэке». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных