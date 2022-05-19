«Новатэк» обратился в суды Польши и ЕС из-за санкций Варшавы

«Три недели назад буквально польская сторона, почему-то у них этим занимается министерство внутренних дел, министр издал приказ о том, что "Новатэк" попадает в санкционный список… Мы, естественно, обратились в польский суд. Сейчас обращаемся в еэсовский суд», — заявил Михельсон (цитата по ТАСС).