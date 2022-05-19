«Новатэк» обратился в суды Польши и ЕС из-за санкций Варшавы
Компания «Новатэк» обратилась в польский суд и планирует подать иск в суд ЕС после введения Варшавой санкций в отношении ее «дочки», заявил председатель правления компании Леонид Михельсон в ходе марафона общества «Знание».
28 апреля замглавы МВД Польши Павел Шефернакер сообщил, что несколько десятков районов страны остались без сжиженного газа. Затем премьер-министр страны Матеуш Моравецкий обязал «дочку» «Новатэка» — Novatek Green Energy — передать свои газотранспортные сети польским госкомпаниям. Они будут работать в районах, где ранее работала российская компания. Моравецкий поручил госкомпаниям PGNiG, PSG, Gaz-System немедленно поставить газ в сети «дочки» «Новатэка».
Позднее в «Новатэке» «Ведомостям» сообщили, что компания будет защищать свои интересы в рамках действующего законодательства. Подразделение компании в Польше готово возобновить поставки газа в максимально короткие сроки, добавили в «Новатэке».