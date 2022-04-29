Власти Польши обязали «дочку» «Новатэка» передать инфраструктуру госкомпаниям
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обязал дочернюю компанию «Новатэка» передать свои газотранспортные сети госкомпаниям страны, которые будут поставлять сжиженный газ в районы, где раньше работала российская компания, сообщил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.
«Также эта фирма, также по распоряжению премьера, обязана на основании закона о кризисном управлении передать сети в распоряжение этим госкомпаниям, которые будут реализовывать поставки газа в те районы, где фирма, связанная с российской газовой компанией, предоставляла ранее свои услуги», — заявил Мюллер (цитата по «РИА Новости»).
Моравецкий поручил госкомпаниям PGNiG, PSG, Gaz-System немедленно поставить газ в сети, «формальным владельцем которых является компания «Новатэк».
28 апреля замминистра внутренних дел Польши Павел Шефернакер заявил, что несколько десятков районов страны остались без сжиженного газа. Для решения проблемы власти страны хотят изъять инфраструктуру, которая принадлежала российской компании, и передать ее польским фирмам. Речь идет о компании Novatek Green Energy: после введения Польшей санкций компания прекратила поставки сжиженного углеводородного газа польским покупателям.