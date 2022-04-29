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Бизнес

Власти Польши обязали «дочку» «Новатэка» передать инфраструктуру госкомпаниям

Ведомости

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обязал дочернюю компанию «Новатэка» передать свои газотранспортные сети госкомпаниям страны, которые будут поставлять сжиженный газ в районы, где раньше работала российская компания, сообщил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

«Также эта фирма, также по распоряжению премьера, обязана на основании закона о кризисном управлении передать сети в распоряжение этим госкомпаниям, которые будут реализовывать поставки газа в те районы, где фирма, связанная с российской газовой компанией, предоставляла ранее свои услуги», — заявил Мюллер (цитата по «РИА Новости»).

Моравецкий поручил госкомпаниям PGNiG, PSG, Gaz-System немедленно поставить газ в сети, «формальным владельцем которых является компания «Новатэк».

26 апреля власти Польши ввели санкции в отношении 35 компаний и 15 физлиц из России и Белоруссии. Под ограничения попали «Газпром», «Новатэк», Wildberries, «Лаборатория Касперского» и др. 

28 апреля замминистра внутренних дел Польши Павел Шефернакер заявил, что несколько десятков районов страны остались без сжиженного газа. Для решения проблемы власти страны хотят изъять инфраструктуру, которая принадлежала российской компании, и передать ее польским фирмам. Речь идет о компании Novatek Green Energy: после введения Польшей санкций компания прекратила поставки сжиженного углеводородного газа польским покупателям. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных