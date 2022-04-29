Власти Польши обязали «дочку» «Новатэка» передать инфраструктуру госкомпаниям

«Также эта фирма, также по распоряжению премьера, обязана на основании закона о кризисном управлении передать сети в распоряжение этим госкомпаниям, которые будут реализовывать поставки газа в те районы, где фирма, связанная с российской газовой компанией, предоставляла ранее свои услуги», — заявил Мюллер (цитата по «РИА Новости»).