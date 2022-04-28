Десятки районов в Польше остались без газа после введения санкций против РФ

«У нас в Польше 2500 гмин (малая административно-территориальная единица в Польше. — "Ведомости"). В нескольких десятках есть проблемы. Мы делаем все, чтобы газ как можно скорее вернулся в эти гмины», — заявил Шефернакер (цитата по ТАСС). Для этого власти страны хотят изъять инфраструктуру, которая принадлежала российской компании, и передать ее польским фирмам.