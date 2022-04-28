Десятки районов в Польше остались без газа после введения санкций против РФ
Несколько десятков польских районов остались без газа после того, как Польша ввела санкции в отношении компаний, связанных с Россией, сообщил замминистра внутренних дел страны Павел Шефернакер. По его словам, власти делают все возможное, чтобы восстановить снабжение газом всех районов. Речь идет о компании Novatek Green Energy: после введения Польшей санкций компания прекратила поставки сжиженного углеводородного газа польским покупателям.
«У нас в Польше 2500 гмин (малая административно-территориальная единица в Польше. — "Ведомости"). В нескольких десятках есть проблемы. Мы делаем все, чтобы газ как можно скорее вернулся в эти гмины», — заявил Шефернакер (цитата по ТАСС). Для этого власти страны хотят изъять инфраструктуру, которая принадлежала российской компании, и передать ее польским фирмам.
27 апреля «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию, потому что те не оплатили топливо в рублях. Также компания предупредила, что в случае отбора транзитного газа для третьих стран, который поставляется через территории Польши и Болгарии, поставки уменьшатся на соответствующий объем.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала такое решение попыткой России использовать газ как инструмент шантажа. Она также назвала такое решение неоправданным и неприемлемым и заявила о ненадежности России как поставщика газа. По ее словам, Польша и Болгария получают газ из соседних стран.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление главы ЕК о попытке шантажа. По его словам, новая методика оплаты газа в рублях была принята «после беспрецедентных недружественных шагов некоторых стран». Переход к оплате газа в рублях был вызван тем, что у России «украли значительную сумму резервов», отметил Песков. По его словам, Россия готова возобновить поставки, если они будут оплачены в рублях согласно новым требованиям.