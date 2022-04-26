Польша ввела санкции в отношении «Газпрома», «Новатэка» и Wildberries
Власти Пошли приняли решение о введении санкций в отношении 35 компаний и 15 физлиц из России и Белоруссии, в частности «Газпрома», «Новатэка» и Wildberries. Список юридических и физических лиц, попавших под ограничения, опубликован на сайте правительства республики.
Ограничения наложены, в частности, на «Газпром» в рамках деятельности Europolgaz, «Акрон», а также все предприятия, которые поставляли в Польшу российский уголь и уголь с Донбасса, такие фирмы, как «Новатэк», «Фосагро». В черный список также попал российский маркетплейс Wildberries и «Лаборатория Касперского», специализирующаяся на разработке систем защиты от киберугроз.
Помимо этого польская сторона ввела санкции против российских бизнесменов, в том числе основателя «Русала» Олега Дерипаски, главы и владельца группы «Ренова» Виктора Вексельберга, основательницы и генерального директора Wildberries Татьяны Бакальчук, генерального директора ЗАО «Лаборатория Касперского» Евгения Касперского и др.
15 апреля президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который предусматривает возможность замораживания активов российских граждан и компаний и налагает запрет на ввоз угля из России и Белоруссии. В случае подозрения в подделке документов о происхождении угля начальник таможенно-налоговой службы может изъять этот груз на срок, необходимый для проверки его происхождения. За нарушение запрета предусмотрен административный штраф в размере до 20 млн злотых (около $5 млн).
7 апреля постоянные представители стран Евросоюза согласовали новый, пятый, пакет санкций против России. Он, в частности, включает полный запрет на импорт угля из России, за исключением действующих контрактов, которые нужно расторгнуть до августа. Кроме того, новые санкции включают запрет российским судам и судам с российскими операторами заходить в порты стран ЕС, а также запрет на работу в Евросоюзе российских и белорусских автогрузоперевозчиков. Санкции уже вступили в силу.