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Польша ввела санкции в отношении «Газпрома», «Новатэка» и Wildberries

Ведомости

Власти Пошли приняли решение о введении санкций в отношении 35 компаний и 15 физлиц из России и Белоруссии, в частности «Газпрома», «Новатэка» и Wildberries. Список юридических и физических лиц, попавших под ограничения, опубликован на сайте правительства республики.

Ограничения наложены, в частности, на «Газпром» в рамках деятельности Europolgaz, «Акрон», а также все предприятия, которые поставляли в Польшу российский уголь и уголь с Донбасса, такие фирмы, как «Новатэк», «Фосагро». В черный список также попал российский маркетплейс Wildberries и «Лаборатория Касперского», специализирующаяся на разработке систем защиты от киберугроз.

Помимо этого польская сторона ввела санкции против российских бизнесменов, в том числе основателя «Русала» Олега Дерипаски, главы и владельца группы «Ренова» Виктора Вексельберга, основательницы и генерального директора Wildberries Татьяны Бакальчук, генерального директора ЗАО «Лаборатория Касперского» Евгения Касперского и др.

15 апреля президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который предусматривает возможность замораживания активов российских граждан и компаний и налагает запрет на ввоз угля из России и Белоруссии. В случае подозрения в подделке документов о происхождении угля начальник таможенно-налоговой службы может изъять этот груз на срок, необходимый для проверки его происхождения. За нарушение запрета предусмотрен административный штраф в размере до 20 млн злотых (около $5 млн).

7 апреля постоянные представители стран Евросоюза согласовали новый, пятый, пакет санкций против России. Он, в частности, включает полный запрет на импорт угля из России, за исключением действующих контрактов, которые нужно расторгнуть до августа. Кроме того, новые санкции включают запрет российским судам и судам с российскими операторами заходить в порты стран ЕС, а также запрет на работу в Евросоюзе российских и белорусских автогрузоперевозчиков. Санкции уже вступили в силу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных