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Бизнес

Еврокомиссия призвала компании платить за российский газ в евро

Ведомости

Европейские компании должны оплачивать российский природный газ исключительно в евро, заявил в эфире ERR вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс.

«Договоры очень четкие, договоры говорят о евро и долларах. Это не рубли. Этим трюком, который пытается использовать [президент России Владимир] Путин, он старается удержать на плаву свой Центральный банк иностранной валютой, что не разрешено санкциями», — отметил Тиммерманс.

Он назвал «ненормальным» тот факт, что крупные европейские газовые компании открыли счета в Газпромбанке, через которые сделанные в евро платежи конвертируются в российские рубли. Тиммерманс также призвал компании не нарушать условия уже заключенных договоров.

Президент России Владимир Путин поручил с 1 апреля перевести оплату поставок газа недружественным странам в рубли. В конце апреля «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию, потому что они не оплатили топливо в рублях. 13 мая Еврокомиссия распространила среди стран — членов ЕС обновленные рекомендации по оплате российского газа без нарушения санкций в отношении России.

20 компаний из Европы открыли счета в российском Газпромбанке, чтобы оплачивать поставки газа в рублях; еще 14 клиентов попросили документы, необходимые для их открытия, писал Bloomberg со ссылкой на информированный источник. По его словам, в конце мая наступят крайние сроки оплаты поставок газа за апрель, поэтому Россия предприняла шаги, чтобы устранить опасения ЕС, что новый механизм оплаты нарушает антироссийские санкции.

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что около половины из 54 импортеров российского газа уже открыли специальные счета в Газпромбанке, чтобы платить за газ в рублях. Окончательный список компаний, которые согласились на оплату по новой схеме, опубликуют в ближайшее время, добавил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных