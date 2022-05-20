Еврокомиссия призвала компании платить за российский газ в евро
Европейские компании должны оплачивать российский природный газ исключительно в евро, заявил в эфире ERR вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс.
«Договоры очень четкие, договоры говорят о евро и долларах. Это не рубли. Этим трюком, который пытается использовать [президент России Владимир] Путин, он старается удержать на плаву свой Центральный банк иностранной валютой, что не разрешено санкциями», — отметил Тиммерманс.
Он назвал «ненормальным» тот факт, что крупные европейские газовые компании открыли счета в Газпромбанке, через которые сделанные в евро платежи конвертируются в российские рубли. Тиммерманс также призвал компании не нарушать условия уже заключенных договоров.
Президент России Владимир Путин поручил с 1 апреля перевести оплату поставок газа недружественным странам в рубли. В конце апреля «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию, потому что они не оплатили топливо в рублях. 13 мая Еврокомиссия распространила среди стран — членов ЕС обновленные рекомендации по оплате российского газа без нарушения санкций в отношении России.
20 компаний из Европы открыли счета в российском Газпромбанке, чтобы оплачивать поставки газа в рублях; еще 14 клиентов попросили документы, необходимые для их открытия, писал Bloomberg со ссылкой на информированный источник. По его словам, в конце мая наступят крайние сроки оплаты поставок газа за апрель, поэтому Россия предприняла шаги, чтобы устранить опасения ЕС, что новый механизм оплаты нарушает антироссийские санкции.
Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что около половины из 54 импортеров российского газа уже открыли специальные счета в Газпромбанке, чтобы платить за газ в рублях. Окончательный список компаний, которые согласились на оплату по новой схеме, опубликуют в ближайшее время, добавил он.