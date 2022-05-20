Еврокомиссия призвала компании платить за российский газ в евро

20 компаний из Европы открыли счета в российском Газпромбанке, чтобы оплачивать поставки газа в рублях; еще 14 клиентов попросили документы, необходимые для их открытия, писал Bloomberg со ссылкой на информированный источник. По его словам, в конце мая наступят крайние сроки оплаты поставок газа за апрель, поэтому Россия предприняла шаги, чтобы устранить опасения ЕС, что новый механизм оплаты нарушает антироссийские санкции.