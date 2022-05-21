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Бизнес

Из офиса TikTok в Москве украли технику на 1 млн рублей

Ведомости

Из офиса российского представительства компании ByteDance, которая владеет социальной сетью TikTok, украли технику более чем на 1 млн руб., сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Неизвестные проникли в офис ООО "Тикток рус" на Большой Якиманке и похитили технику фирмы Apple на сумму, превышающую 1 млн руб. Общий ущерб устанавливается. Начата доследственная проверка», — сказал источник.

По его словам, замки на дверях офиса не были повреждены, что может говорить о том, что у грабителей были ключи. Злоумышленники похитили восемь часов Apple Watch, 31 iPhone и четыре компьютера Mac.

По информации собеседника «РИА Новости», технику неизвестные вынесли из офиса TikTok еще 27 апреля, а заявление в полицию поступило 20 мая. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных