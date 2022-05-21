Из офиса TikTok в Москве украли технику на 1 млн рублей
Из офиса российского представительства компании ByteDance, которая владеет социальной сетью TikTok, украли технику более чем на 1 млн руб., сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Неизвестные проникли в офис ООО "Тикток рус" на Большой Якиманке и похитили технику фирмы Apple на сумму, превышающую 1 млн руб. Общий ущерб устанавливается. Начата доследственная проверка», — сказал источник.
По его словам, замки на дверях офиса не были повреждены, что может говорить о том, что у грабителей были ключи. Злоумышленники похитили восемь часов Apple Watch, 31 iPhone и четыре компьютера Mac.
По информации собеседника «РИА Новости», технику неизвестные вынесли из офиса TikTok еще 27 апреля, а заявление в полицию поступило 20 мая.