Мантуров призвал БРИКС создавать совместные заводы по переработке нефти

Он отметил, что страны БРИКС по сравнению с некоторыми другими государствами во многом защищены от рисков, учитывая надежно выстроенное взаимодействие в этой сфере. «Но у нас есть возможности сдвигаться в сторону более высокомаржинальных продуктов, получаемых при глубокой переработке нефти и газа. В этой части есть хорошие возможности в создании совместных производств, закрывающих все наши потребности без участия внешних ненадежных партнеров», — сообщил Мантуров на встрече министров промышленности стран БРИКС (цитата по ТАСС).