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Мантуров призвал БРИКС создавать совместные заводы по переработке нефти

Ведомости

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров призвал страны БРИКС создавать совместные производства по переработке нефти и газа без участия внешних партнеров. В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Он отметил, что страны БРИКС по сравнению с некоторыми другими государствами во многом защищены от рисков, учитывая надежно выстроенное взаимодействие в этой сфере. «Но у нас есть возможности сдвигаться в сторону более высокомаржинальных продуктов, получаемых при глубокой переработке нефти и газа. В этой части есть хорошие возможности в создании совместных производств, закрывающих все наши потребности без участия внешних ненадежных партнеров», — сообщил Мантуров на встрече министров промышленности стран БРИКС (цитата по ТАСС).

Говоря о биологической безопасности, Мантуров добавил, что с учетом сильных позиций Китая и Индии в производстве фармацевтических субстанций страны БРИКС могли бы «изменить мировой баланс сил в разработке инновационных лекарств и вакцин, проведении совместных исследований по перспективным угрозам для здоровья и жизни наших граждан». Страны организации встали на этот путь во время борьбы с пандемией коронавируса, добавил он.

Ранее Economic Times сообщила со ссылкой на источники, что индийская ONGC рассматривает покупку доли Shell в 27,5% в проекте «Сахалин-2» и доли ExxonMobil в 20% в «Сахалине-1» после ухода этих компаний из России. Сейчас компании принадлежит 20% в «Сахалине-1». Также индийские ONGC, Bharat Petroleum, Indian Oil NSE и Oil India провели предварительные переговоры между собой, чтобы оценить покупку доли BP в «Роснефти» в 20%.

После начала спецоперации на Украине некоторые иностранные энергетические компании объявили о выходе из совместных предприятий с российскими компаниями. Ранее Shell продала свой завод смазочных изделий в Торжке и 411 АЗС «Лукойлу». Также компания планирует выйти из СП с «Газпромом» и из проекта «Северный поток — 2». 27 февраля BP заявила о намерении продать свою долю в российской компании (19,75%) и вывести двух своих представителей из совета директоров «Роснефти».

Ранее по теме: Глава МИД КНР предложил запустить процесс расширения БРИКС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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