Производитель водки «Русский стандарт» сократил выпуск

Больше всего выросло производство алкоголя у «Тульского винокуренного завода 1911» — за четыре месяца показатель увеличился на 84% до 909 000 дал. В компании объяснили такой результат расширением портфеля брендов, а по итогам года планируется выйти на производство 4 млн дал. Источники издания добавили, что спрос на алкоголь компании обеспечивает водка низкого ценового сегмента. Представитель компании отметил, что у завода есть товары разных ценовых сегментов, однако «основная битва» идет в сегменте до 300 руб.