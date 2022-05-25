Производитель водки «Русский стандарт» сократил выпуск
«Руст» («Русский стандарт», «Зеленая марка») Рустама Тарико по итогам четырех месяцев 2022 г. снизила производство на 14%, до 2 млн дал, из-за запрета на импорт алкоголя из России, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка. По объему производства компания опустилась со 2-го места на 4-е. В «Руст» пояснили, что временно снизили объемы производства на своих площадках в связи с сокращением количества заказов с некоторых экспортных рынков из-за санкций.
По данным участников рынка, первое место по производству алкоголя сохранила Beluga Group («Беленькая», «Архангельская») — рост на 15% до 3,1 млн дал. На второе место поднялся «Татспиртпром» («Русская валюта», «Ханская») — производство выросло на 15% до 2,6 млн дал. Третье место заняла АСГ («Пять озер», «Белая Березка») — рост на 23% до 2,26 млн дал.
Больше всего выросло производство алкоголя у «Тульского винокуренного завода 1911» — за четыре месяца показатель увеличился на 84% до 909 000 дал. В компании объяснили такой результат расширением портфеля брендов, а по итогам года планируется выйти на производство 4 млн дал. Источники издания добавили, что спрос на алкоголь компании обеспечивает водка низкого ценового сегмента. Представитель компании отметил, что у завода есть товары разных ценовых сегментов, однако «основная битва» идет в сегменте до 300 руб.
В Beluga Group пояснили, что компания сохранила первое место благодаря сбалансированному ассортименту с крупными брендами в каждом сегменте и сильной системе дистрибуции — компании принадлежит сеть «Винлаб» с 1100 точек. По словам гендиректора АСГ Сергея Лебедева, уход с рынка некоторых зарубежных брендов побудил покупателей переключиться на водку премиального сегмента или на напитки из категории горьких настоек. В компании Lagoda также сообщили о влиянии ухода с рынка зарубежных брендов. Компания нарастила производство на 72% до 497 000 дал.