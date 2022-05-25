ОАЭ впервые с 2020 года отправили нефть в Европу

По словам экспертов, возможности для поставок нефти с Ближнего Востока в Европу появились после того, как европейские покупатели начали отказываться от нефти из России в связи с событиями вокруг Украины. Ожидается, что в ближайшие месяцы в Европу будет отправлено больше нефти из Абу-Даби, чтобы компенсировать нехватку российской нефти.