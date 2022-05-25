ОАЭ впервые с 2020 года отправили нефть в Европу
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) возобновили поставки нефти в Европу после того, как местные импортеры начали отказываться закупать российское сырье на фоне проведения спецоперации на территории Украины, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные портов и отслеживания судов.
Как пишет агентство, нефтетанкер Moscow Spirit, нанятый судоходным подразделением французской компании TotalEnergies SA, направляется в голландский порт Роттердам с грузом около 1 млн баррелей нефти из ОАЭ. Компания также направила нефтяной супертанкер в Египет, вероятно, груз на нем тоже попадет в Европу.
Последний раз ОАЭ отправляли грузы в Европу в мае 2020 г. в самом начале пандемии COVID-19. Доставка в Египет, скорее всего, будет осуществляться по трубопроводу, который пересекает североафриканскую страну, что позволит собирать грузы в средиземноморском порту Сиди-Керир, уточняет Bloomberg.
По словам экспертов, возможности для поставок нефти с Ближнего Востока в Европу появились после того, как европейские покупатели начали отказываться от нефти из России в связи с событиями вокруг Украины. Ожидается, что в ближайшие месяцы в Европу будет отправлено больше нефти из Абу-Даби, чтобы компенсировать нехватку российской нефти.
Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) ранее сообщила об обнаружении новых залежей нефти на трех месторождениях в отдельных районах эмирата. Одно из залежей было обнаружено на наземном месторождении Бу Хаса, расположенном в 200 км к юго-западу от Абу-Даби. По предварительным оценкам, объем залежей составляет 500 млн баррелей нефти.
Второе месторождение располагается на блоке №3 в береговой зоне эмирата, где, по некоторым оценкам, содержится порядка 100 млн баррелей. Права на геологоразведочные работы на данном блоке принадлежат американской компании Occidental. Третье месторождение содержит около 50 млн баррелей легкой и малосернистой нефти, им управляет Al Dhafra Petroleum.