В ОАЭ обнаружены новые месторождения нефти
Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) обнаружила новые залежи нефти на трех месторождениях в отдельных районах эмирата, передает Reuters.
Одно из залежей было обнаружено на наземном месторождении Бу Хаса, расположенном в 200 км к юго-западу от Абу-Даби. По предварительным оценкам, объем залежей составляет 500 млн баррелей нефти. Второе месторождение располагается на блоке №3 в береговой зоне эмирата, где, по некоторым оценкам, содержится порядка 100 млн баррелей. Права на геологоразведочные работы на данном блоке принадлежат американской компании Occidental.
Третье месторождение содержит около 50 млн баррелей легкой и малосернистой нефти, им управляет Al Dhafra Petroleum.
В конце апреля агентство сообщило, что ОАЭ поставили первую за два года партию нефти в Европу. По словам экспертов, возможности для поставок нефти с Ближнего Востока в Европу появились после того, как европейские покупатели начали отказываться от нефти из России в связи с событиями вокруг Украины. Ожидается, что в ближайшие месяцы в Европу будет отправлено больше нефти из Абу-Даби, чтобы компенсировать нехватку российской нефти.