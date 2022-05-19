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Экономика

В ОАЭ обнаружены новые месторождения нефти

Ведомости

Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) обнаружила новые залежи нефти на трех месторождениях в отдельных районах эмирата, передает Reuters. 

Одно из залежей было обнаружено на наземном месторождении Бу Хаса, расположенном в 200 км к юго-западу от Абу-Даби. По предварительным оценкам, объем залежей составляет 500 млн баррелей нефти. Второе месторождение располагается на блоке №3 в береговой зоне эмирата, где, по некоторым оценкам, содержится порядка 100 млн баррелей. Права на геологоразведочные работы на данном блоке принадлежат американской компании Occidental.

Третье месторождение содержит около 50 млн баррелей легкой и малосернистой нефти, им управляет Al Dhafra Petroleum.

В конце апреля агентство сообщило, что ОАЭ поставили первую за два года партию нефти в Европу. По словам экспертов, возможности для поставок нефти с Ближнего Востока в Европу появились после того, как европейские покупатели начали отказываться от нефти из России в связи с событиями вокруг Украины. Ожидается, что в ближайшие месяцы в Европу будет отправлено больше нефти из Абу-Даби, чтобы компенсировать нехватку российской нефти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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