Глава Роснедр заявил об отсутствии отечественных технологий для добычи на шельфе

Еще в апреле 2021 г. минэнерго в проекте генеральной схемы развития нефтяной отрасли констатировало невозможность активной добычи нефти на шельфе до 2035 г. В самом оптимистичном сценарии к 2035 г. добыча на шельфе, включая шельф арктических морей, снизится почти в 2 раза (до 15 млн т), в базовом – в 3 раза (до 9 млн т) в сравнении с уровнем 2021 г.