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Глава Роснедр заявил об отсутствии отечественных технологий для добычи на шельфе

Ведомости

Помехой для освоения шельфовых месторождений углеводородов в арктических морях является отсутствие отечественных технологий в этой сфере, заявил глава Роснедр Евгений Петров в интервью «Интерфаксу».

«В Баренцевом и Карском морях много хороших месторождений, но в отсутствие технологий они остаются просто ресурсной базой. Однако для государства очень важно смотреть в будущее, продолжать освоение шельфа, заниматься развитием технологий разведки и добычи на шельфе арктических морей», — сказал Петров.

По его словам, месторождение «Победа» в Карском море требует доизучения, пока не закончены геологоразведочные работы, о перспективах говорить сложно. На участках Федынский и Центрально-Баренцевский в Баренцевом море ведет разведку «Роснефть», а на структуре Восточно-Приновоземельского-2 участка, где открыты газовые месторождения имени маршалов Жукова и Рокоссовского, также продолжаются геологоразведочные работы.

«Сегодня выявлены и изучены большие структуры с высоким нефтегазовым потенциалом. Но есть, конечно, и проблемы, связанные с большими глубинами, сероводородом, что накладывает серьезные ограничения на использование стандартных технологий разведки и добычи», — посетовал Петров.

Еще в апреле 2021 г. минэнерго в проекте генеральной схемы развития нефтяной отрасли констатировало невозможность активной добычи нефти на шельфе до 2035 г. В самом оптимистичном сценарии к 2035 г. добыча на шельфе, включая шельф арктических морей, снизится почти в 2 раза (до 15 млн т), в базовом – в 3 раза (до 9 млн т) в сравнении с уровнем 2021 г.

В конце апреля «Ведомости» писали, что «Росгеология» предупредила об угрозе остановки морской разведки углеводородов из-за санкций, введенных в отношении России из-за проведения ею спецоперации на Украине. Так, флот «Росгеологии» состоит из 18 судов, из которых 11 импортные. Средний возраст судов – более 35 лет, девять построены еще в 1970-х гг. и устарели. Межремонтный срок составляет 2,5 года, и отсутствие запчастей, которые из-за санкций не поставляют, приведет к остановке флота.

Ранее по теме: «Росгеология» предупредила об угрозе остановки морской разведки углеводородов из-за санкций

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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